СМИ: Дани Алвес в течение 48 часов перейдет в «Манчестер Сити»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бразилец дал устное согласие английскому клубу на переход. Сейчас игрок пытается договориться о расторжении контракта с «Ювентусом», чтобы перебраться в Англию на правах свободного агента. Ожидается, что официально трансфер состоится в течение 48 часов.