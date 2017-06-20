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20 июня 2017, 14:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Дани Алвес в течение 48 часов перейдет в «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес согласился на двухлетний контракт с «Манчестер Сити», утверждает Goal.

Защитник <span class=error>Ювентуса</span> Дани <span class=error>Алвес</span> согласился на двухлетний контракт с Манчестер Сити. Увеличить
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Бразилец дал устное согласие английскому клубу на переход. Сейчас игрок пытается договориться о расторжении контракта с «Ювентусом», чтобы перебраться в Англию на правах свободного агента. Ожидается, что официально трансфер состоится в течение 48 часов.

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