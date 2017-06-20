«Манчестер Сити» опроверг информацию об интересе к Обамеянгу
По информации источника, «Манчестер Сити» не заинтересован в подписании контракта с нападающим дортмундской «Боруссии»
Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает BBC. Ранее сообщалось, что «горожане» в ближайшее время сделают предложение «шмелям».
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Напомним, что форвард объявил о намерении покинуть клуб во время летнего трансферного окна. В минувшем сезоне габонец, выступавший за «Боруссию» с 2013 года, провел в составе дортмундцев 46 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и сделал 3 голевые передачи.
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