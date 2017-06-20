«Манчестер Сити» опроверг информацию об интересе к Обамеянгу

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Напомним, что форвард объявил о намерении покинуть клуб во время летнего трансферного окна. В минувшем сезоне габонец, выступавший за «Боруссию» с 2013 года, провел в составе дортмундцев 46 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и сделал 3 голевые передачи.