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20 июня 2017, 12:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» опроверг информацию об интересе к Обамеянгу

По информации источника, «Манчестер Сити» не заинтересован в подписании контракта с нападающим дортмундской «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает BBC. Ранее сообщалось, что «горожане» в ближайшее время сделают предложение «шмелям».

По информации источника Манчестер Сити не заинтересован в подписании контракта с нападающим дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <nobr>Пьером-Эмериком</nobr> <span class=error>Обамеянгом</span>. Увеличить
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Напомним, что форвард объявил о намерении покинуть клуб во время летнего трансферного окна. В минувшем сезоне габонец, выступавший за «Боруссию» с 2013 года, провел в составе дортмундцев 46 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и сделал 3 голевые передачи.

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