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20 июня 2017, 12:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руни приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий и капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни начал подготовку к сезону-2017/18 в составе своего клуба. Манкунианцы 9 июля отправятся в зарубежное турне и 31-летний форвард хочет набрать оптимальную форму, чтобы вернуть себе место в основном составе «Манчестер Юнайтед».

Нападающий и капитан Манчестер Юнайтед <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> начал подготовку к сезону-2017/18 в составе своего клуба. Увеличить
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Ранее Уэйн Руни сообщил, что если ему придётся покинуть «МЮ» но остаться в Англии, он будет рассматривать только предложения «Эвертона» воспитанником которого является. Контракт Руни с «МЮ» действует до 2019 года.

В минувшем сезоне Уэйн Руни принял участие в 39 официальных матчах за «МЮ», забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

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