Руни приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

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Ранее Уэйн Руни сообщил, что если ему придётся покинуть «МЮ» но остаться в Англии, он будет рассматривать только предложения «Эвертона» воспитанником которого является. Контракт Руни с «МЮ» действует до 2019 года.

В минувшем сезоне Уэйн Руни принял участие в 39 официальных матчах за «МЮ», забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.