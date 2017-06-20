Руни приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
Нападающий и капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни начал подготовку к сезону-2017/18 в составе своего клуба. Манкунианцы 9 июля отправятся в зарубежное турне и 31-летний форвард хочет набрать оптимальную форму, чтобы вернуть себе место в основном составе «Манчестер Юнайтед».
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Ранее Уэйн Руни сообщил, что если ему придётся покинуть «МЮ» но остаться в Англии, он будет рассматривать только предложения «Эвертона» воспитанником которого является. Контракт Руни с «МЮ» действует до 2019 года.
В минувшем сезоне Уэйн Руни принял участие в 39 официальных матчах за «МЮ», забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.
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