Источник: «Манчестер Сити» не интересуется Обамейянгом

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По информации Стоуна, «горожане» вообще не интересуются габонским футболистом.

Ранее Sky Sports сообщил, что «Манчестер Сити» намерен приобрести Обамейянга и вскоре сделает по нему предложение.

Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол (два — с пенальти) в 32 матчах (31 — с первых минут) Бундеслиги. Также форвард отметился двумя результативными передачами.