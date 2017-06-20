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20 июня 2017, 11:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «Манчестер Сити» не интересуется Обамейянгом

Журналист BBC Саймон Стоун опроверг информацию, что «Манчестер Сити» готовится сделать дортмундской «Боруссии» предложение о трансфере форварда Пьера-Эмерика Обамейянга.

Журналист BBC <span class=error>Саймон</span> <span class=error>Стоун</span> опроверг информацию что Манчестер Сити готовится сделать дортмундской <span class=error>Боруссии</span> предложение о трансфере форварда <nobr>Пьера-Эмерика</nobr> Обамейянга. Увеличить
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По информации Стоуна, «горожане» вообще не интересуются габонским футболистом.

Ранее Sky Sports сообщил, что «Манчестер Сити» намерен приобрести Обамейянга и вскоре сделает по нему предложение.

Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол (два — с пенальти) в 32 матчах (31 — с первых минут) Бундеслиги. Также форвард отметился двумя результативными передачами.

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Новости Зарубежного футбола

«Манчестер Сити» опроверг информацию об интересе к Обамеянгу

«Манчестер Сити» опроверг информацию об интересе к Обамеянгу

По информации источника, «Манчестер Сити» не заинтересован в подписании контракта с нападающим дортмундской «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает BBC. Ранее сообщалось, что «горожане» в ближайшее время сделают предложение «шмелям».
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