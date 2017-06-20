«Динамо-Брест»: За год в клуб вложено 3,3 миллиона долларов, 150 тысяч потрачено на продвижение

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«На продвижение уходит примерно двадцатая часть бюджета — это порядка 150 тысяч долларов. Тяжело сказать относительно других клубов, но в Беларуси больше никто, кажется, так не вкладывается», — как передает onliner.by, сказал Краснобаев.