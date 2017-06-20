Казахстанские клубы могут сыграть с «Бешикташем»

Вот что первый руководитель прославленного турецкого клуба, в частности, сказал по данному поводу: «Мы можем завоевать симпатии мусульманского населения в тех районах, где оно рассредоточено компактно. Например, невероятное количество болельщиков “Бешикташа” есть в Азербайджане. В прошлом году мы не смогли отправиться туда. В этом году поедем точно. Казахстан, Индонезия, Малайзия — во все эти страны поедем для проведения товарищеских матчей. В нашем списке 10−12 государств, которая наша команда намерена посетить».