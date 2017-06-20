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20 июня 2017, 11:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Казахстанские клубы могут сыграть с «Бешикташем»

Как рассказал для газеты Vatan президент турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Фикрет Орман, его команда намерена уже в этом году приехать для проведения товарищеских матчей в Казахстан, сообщает Sports.kz.

Как рассказал для газеты Vatan президент турецкого футбольного клуба Бешикташ <span class=error>Фикрет</span> <span class=error>Орман</span> его команда намерена уже в этом году приехать для проведения товарищеских матчей в Казахстан сообщает Sports.kz. Увеличить
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Вот что первый руководитель прославленного турецкого клуба, в частности, сказал по данному поводу: «Мы можем завоевать симпатии мусульманского населения в тех районах, где оно рассредоточено компактно. Например, невероятное количество болельщиков “Бешикташа” есть в Азербайджане. В прошлом году мы не смогли отправиться туда. В этом году поедем точно. Казахстан, Индонезия, Малайзия — во все эти страны поедем для проведения товарищеских матчей. В нашем списке 10−12 государств, которая наша команда намерена посетить».

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