Марадона в прямом эфире назвал Дани Алвеса идиотом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона резко высказался о бразильском футболисте Дани Алвесе, который выступает за туринский «Ювентус». Жесткое заявление Марадона сделал во время эфира на аргентинском телеканале TyC Sports.

«Дани Алвес — идиот. Он играет на том участке поля, на котором в футбол вообще не играют. Он три-четыре раза за игру касается мяча и при этом совершает восемь фолов», — сказал Марадона.

Знаменитый аргентинский футболист тем самым ответил на вопрос одного из ведущих о Дани Алвесе. Ведущий напомнил о высказываниях бразильца, касающихся гола Марадоны в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года.

Алвес поставил под сомнение справедливость победы аргентинской сборной в том матче и на чемпионате мира в целом. По его мнению, «рука бога» привела к незаслуженному чемпионству аргентинцев.

Напомним, в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против сборной Англии Марадона забил гол рукой, чего не заметили арбитры встречи. Аргентинцы одержали тогда победу со счётом 2:1. После матча Марадона признался, что сыграл рукой, сказав при этом, что это была «рука бога».