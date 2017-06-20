МЮ сомневается в целесообразности покупки Роналду из-за возраста и Моуринью

Согласно информации источника, в стане манкунианцев считают, что покупка футболиста сборной Португалии связана с большими рисками. В первую очередь речь идёт о возрасте 32-летнего Роналду, за которого нужно будет заплатить не менее € 200 млн. К этой сумме нужно добавить ещё € 22 млн годовой зарплаты. Кроме того, есть ещё один немаловажный фактор в лице главного тренера английского гранда Жозе Моуринью. В последнем сезоне его работы у руля «Реала» он конфликтовал со многими игроками, в том числе и с Роналду. Португальский специалист сказал фразу, вызвавшую большой резонанс: «Я тренировал настоящего Роналдо, не нынешнего».

Будущее Роналду в «Реале» в данный момент неясно. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании. Ранее сообщалось, что игрок твёрдо намерен покинуть «Реал».