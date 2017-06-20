Фанаты «Милана» возмущены Доннаруммой
Фанаты «Милана» объяснили мотивы, побудившие провести акцию против голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы.
Во время матча молодежного чемпионата Европы — 2017 юного стража ворот забросали фальшивыми долларовыми купюрами.
«До следующего матча “Милана” остался еще как минимум месяц, а мы не знаем, сыграет ли Доннарумма в воротах команды еще хотя бы раз. Фанаты испытывают обиду. Он целовал эмблему клуба и говорил, что “Милан” — в его сердце, а потом не захотел продлевать контракт. Для всех нас этот поступок — серьезное преступление», — цитирует представителя фанатов Football Italia.
Ранее голкипер отказался продлить контракт с «россонери».
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