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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30127849/
20 июня 2017, 10:02 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Фанаты «Милана» возмущены Доннаруммой

Фанаты «Милана» объяснили мотивы, побудившие провести акцию против голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы.

Во время матча молодежного чемпионата Европы — 2017 юного стража ворот забросали фальшивыми долларовыми купюрами.

«До следующего матча “Милана” остался еще как минимум месяц, а мы не знаем, сыграет ли Доннарумма в воротах команды еще хотя бы раз. Фанаты испытывают обиду. Он целовал эмблему клуба и говорил, что “Милан” — в его сердце, а потом не захотел продлевать контракт. Для всех нас этот поступок — серьезное преступление», — цитирует представителя фанатов Football Italia.

Ранее голкипер отказался продлить контракт с «россонери».

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Взрыв Мино. Агент, который уводит Доннарумму из «Милана»

Взрыв Мино. Агент, который уводит Доннарумму из «Милана»

18-летний Джанлуиджи Доннарумма вряд ли понимал, что его ждёт, когда решил не продлевать контракт с «Миланом». Переговоры застопорились три дня назад, и эта новость потрясла Италию. Никакого преувеличения: высказались все — от Паоло Мальдини и Арриго Сакки до последнего болельщика.
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