Источник: Экс-тренер киевского «Динамо» С. Ребров возглавит «Аль-Ахли»

Сообщается, что между украинским специалистом и саудовским клубом достигнуты предварительные договорённости, сторонам осталось соблюсти формальности. Не исключено, что помощниками Реброва в «Аль-Ахли» станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие вместе с ним в «Динамо».

Ребров покинул киевский клуб по окончании минувшего сезона. За три года на посту главного тренера «Динамо» 43-летний специалист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины.