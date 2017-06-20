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20 июня 2017, 9:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Экс-тренер киевского «Динамо» С. Ребров возглавит «Аль-Ахли»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров находится в шаге от подписания контракта с «Аль-Ахли», утверждает издание «Команда № 1».

Сообщается, что между украинским специалистом и саудовским клубом достигнуты предварительные договорённости, сторонам осталось соблюсти формальности. Не исключено, что помощниками Реброва в «Аль-Ахли» станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие вместе с ним в «Динамо».

Ребров покинул киевский клуб по окончании минувшего сезона. За три года на посту главного тренера «Динамо» 43-летний специалист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины.
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