Форвард «Црвены Звезды» перешел в «Атырау»
Как пишет «Спортски журнал», казахстанский «Атырау» заключил контракт с нападающим «Црвены Звезды» Предрагом Сикимичем, сообщает Sports.kz.
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34-летний нападающий подписал контракт с ФК «Атырау» до ноября этого года.
— С «Црвеной Звездой» мечтал второй раз оформить чемпионство, пережил в составе этого клуба великие моменты, и жалею только о том, что во второй свой сезон там не выиграл титул, — сказал Сикимич после расставания с «Црвеной Звездой».
«Атырау» станет для нападающего 14-м клубом в карьере — он играл в «Смедерево», «Льерсе», «Тимоке», «Раде», «Воеводине», «Амкаре», «Урале», «Раднички» (Крагуевац), «Айгиниакосе», «Керкире», таиландском «Сингхтаруа», «Вождоваце» и «Црвене Звезде». В Суперлиге чемпионата Сербии-2016/2017 провел за «красно-белых» 24 матча, забил 7 мячей.
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