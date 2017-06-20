«Барселона» готова заплатить за Верратти € 70 млн

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Согласно информации источника, каталонский клуб будет готов заплатить за итальянского футболиста € 70 млн. Верратти считается одним из ключевых футболистов в проекте нового главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, которому очень импонирует игра этого футболиста.

«ПСЖ» в свою очередь ни в коем случае не хочет расставаться со своим игроком, и в испанском гранде надеются лишь на то, что решающим будет желание самого Верратти.