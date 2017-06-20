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20 июня 2017, 9:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» готова заплатить за Верратти € 70 млн

«Барселона» решительно настроена приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона решительно настроена приобрести полузащитника <span class=error>ПСЖ</span> Марко <span class=error>Верратти</span> сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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Согласно информации источника, каталонский клуб будет готов заплатить за итальянского футболиста € 70 млн. Верратти считается одним из ключевых футболистов в проекте нового главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, которому очень импонирует игра этого футболиста.

«ПСЖ» в свою очередь ни в коем случае не хочет расставаться со своим игроком, и в испанском гранде надеются лишь на то, что решающим будет желание самого Верратти.

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