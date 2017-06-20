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20 июня 2017, 11:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Марадона: Месси мне нравится больше, чем «зверь» Роналду

Бывший футболист и наставник сборной Аргентины Диего Марадона сравнил нападающих «Барселоны» и «Реала’Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Бывший футболист и наставник сборной Аргентины Диего <span class=error>Марадона</span> сравнил нападающих Барселоны и Реала'<span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> и <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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«Не могу припомнить случая, чтобы Лионель Месси играл плохо. Мне больше нравится Месси, чем Криштиану Роналду, хотя я понимаю, что Роналду — зверь. Он потрясающий. Он напоминает мне Габриэля Батистуту. Как только он касается мяча, случается гол.

Что касается Месси, то в одиночку он не сможет выиграть чемпионат мира. Для этого нужна крепкая команда. Но футбольная история запомнит Месси. Футбол дал ему многое, но и он многое дал спорту, а победа в чемпионате мира только укрепит его статус, — сказал Марадона.

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