«Кайсар» и «Актобе» оштрафованы за бросание зрителями предметов на поле

Премьер-Лига

XVI тур



«Кайсар» — «Ордабасы»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайсар» санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).

— В соответствии пункта 1 ст. 137 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайсар» санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за бросание зрителями предметов на футбольное поле.



«Актобе» — «Астана»



— В соответствии пункта 1 ст. 137 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Актобе» санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за бросание зрителями предметов на футбольное поле.



Первая Лига

IX тур



«Шахтер-Булат» — «Махтаарал»



— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Шахтер-Булат» А. Сосновского на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника по ногам во время игры). Сроком начала дисквалификации А. Сосновского определить 19 июня 2017 года.

— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Махтаарал» Р. Муканова на три матча — за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника без возможности сыграть в мяч. Сроком начала дисквалификации Р. Муканова определить 19 июня 2017 года.



«Кыран» — «Кызыл-Жар СК»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кыран» санкцию в виде «штрафа в размере 100.000 (сто тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).

— В соответствии со ст.115 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кыран» санкцию в виде «штрафа в размере 100.000 (сто тысяч) тенге» — за ненадлежащее обеспечение охраны общественного порядка.

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Кыран» Г. Аллашукурова на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Г. Аллашукурова определить 19 июня 2017 года.



Вторая Лига



IX тур



«СДЮШОР № 7» — «Тобол М»



— За задержку начала матча в связи с опозданием машин и персонала медицинской службы применить к футбольному клубу «СДЮШОР № 7» санкцию — замечание.



X тур



«Тараз М» — «Атырау М»



— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Тараз (мол.)» Д. Т? рсынбай на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника ногой после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Д. Т? рсынбай определить 10 июня 2017 года.



Первенство среди молодежных команд,

Футбольных центров и Академий

Команды не старше 2005 г. р.



«Каспий» — «Атырау»



— В соответствии ст. 118 ДР ФФК применить к тренеру футбольного клуба «Каспий» Н. Ахметову санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за нецензурные выражения, допущенные в адрес официальных лиц матча.