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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30127278/
20 июня 2017, 9:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» и «Актобе» оштрафованы за бросание зрителями предметов на поле

На состоявшемся 19 июня заседании Контрольно-дисциплинарного комитета приняты следующие решения.

На состоявшемся 19 июня заседании <nobr>Контрольно-дисциплинарного</nobr> комитета приняты следующие решения. Увеличить
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Премьер-Лига
XVI тур

«Кайсар» — «Ордабасы»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайсар» санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).
— В соответствии пункта 1 ст. 137 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайсар» санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за бросание зрителями предметов на футбольное поле.

«Актобе» — «Астана»

— В соответствии пункта 1 ст. 137 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Актобе» санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за бросание зрителями предметов на футбольное поле.

Первая Лига
IX тур

«Шахтер-Булат» — «Махтаарал»

— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Шахтер-Булат» А. Сосновского на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника по ногам во время игры). Сроком начала дисквалификации А. Сосновского определить 19 июня 2017 года.
— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Махтаарал» Р. Муканова на три матча — за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника без возможности сыграть в мяч. Сроком начала дисквалификации Р. Муканова определить 19 июня 2017 года.

«Кыран» — «Кызыл-Жар СК»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кыран» санкцию в виде «штрафа в размере 100.000 (сто тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).
— В соответствии со ст.115 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кыран» санкцию в виде «штрафа в размере 100.000 (сто тысяч) тенге» — за ненадлежащее обеспечение охраны общественного порядка.
— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Кыран» Г. Аллашукурова на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Г. Аллашукурова определить 19 июня 2017 года.

Вторая Лига

IX тур

«СДЮШОР № 7» — «Тобол М»

— За задержку начала матча в связи с опозданием машин и персонала медицинской службы применить к футбольному клубу «СДЮШОР № 7» санкцию — замечание.

X тур

«Тараз М» — «Атырау М»

— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Тараз (мол.)» Д. Т? рсынбай на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника ногой после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Д. Т? рсынбай определить 10 июня 2017 года.

Первенство среди молодежных команд,
Футбольных центров и Академий
Команды не старше 2005 г. р.

«Каспий» — «Атырау»

— В соответствии ст. 118 ДР ФФК применить к тренеру футбольного клуба «Каспий» Н. Ахметову санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за нецензурные выражения, допущенные в адрес официальных лиц матча.

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