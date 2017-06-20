Перес заявил, что обсудит с Роналду его будущее в «Реале» после Кубка конфедераций
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что обсудит с португальским форвардом Криштиану Роналду его будущее в клубе после возвращения игрока с Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее СМИ сообщили, что Роналду решил покинуть «Реал» после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.
«В последний раз я общался с Роналду после финала Лиги чемпионов в Кардиффе, мы говорили о следующем сезоне. Я не знаю, что случилось, все это странно. Я буду разговаривать с ним после Кубка конфедераций. Я не предполагаю, что он уйдет. Мы не получали предложений по Роналду, Хамесу Родригесу и Альваро Морате», — цитирует Переса As.
Кубок конфедераций, в котором принимает участие Роналду в составе сборной Португалии, проходит с 17 июня по 2 июля в России.
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