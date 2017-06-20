Перес заявил, что обсудит с Роналду его будущее в «Реале» после Кубка конфедераций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее СМИ сообщили, что Роналду решил покинуть «Реал» после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.

«В последний раз я общался с Роналду после финала Лиги чемпионов в Кардиффе, мы говорили о следующем сезоне. Я не знаю, что случилось, все это странно. Я буду разговаривать с ним после Кубка конфедераций. Я не предполагаю, что он уйдет. Мы не получали предложений по Роналду, Хамесу Родригесу и Альваро Морате», — цитирует Переса As.

Кубок конфедераций, в котором принимает участие Роналду в составе сборной Португалии, проходит с 17 июня по 2 июля в России.