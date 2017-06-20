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20 июня 2017, 8:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Перес заявил, что обсудит с Роналду его будущее в «Реале» после Кубка конфедераций

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что обсудит с португальским форвардом Криштиану Роналду его будущее в клубе после возвращения игрока с Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Президент мадридского Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Перес</span> заявил что обсудит с португальским форвардом <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> его будущее в клубе после возвращения игрока с Кубка конфедераций по футболу который проходит в России. Увеличить
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Ранее СМИ сообщили, что Роналду решил покинуть «Реал» после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.

«В последний раз я общался с Роналду после финала Лиги чемпионов в Кардиффе, мы говорили о следующем сезоне. Я не знаю, что случилось, все это странно. Я буду разговаривать с ним после Кубка конфедераций. Я не предполагаю, что он уйдет. Мы не получали предложений по Роналду, Хамесу Родригесу и Альваро Морате», — цитирует Переса As.

Кубок конфедераций, в котором принимает участие Роналду в составе сборной Португалии, проходит с 17 июня по 2 июля в России.

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Перес: Роналду покинет «Реал», если за него заплатят 880 млн фунтов

Перес: Роналду покинет «Реал», если за него заплатят 880 млн фунтов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес заявил, что Криштиану Роналду может покинуть клуб, только если за него заплатят сумму отступных в размере 880 млн фунтов. Об этом Перес рассказал в эфире испанской радиостанции Onda Cero.
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