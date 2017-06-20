Перес: Роналду покинет «Реал», если за него заплатят 880 млн фунтов

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«Его контракт стоит 880 млн фунтов, если никто не сможет заплатить такую сумму, он не уйдет», — сказал Перес, добавив, что в последний раз лично общался с Роналду после финального матча Лиги чемпионов 3 июня.

Ранее португальское издание A Bola написало, что 32-летний форвард сообщил руководству «Реала» о желании покинуть клуб в связи с предъявлением ему обвинения от испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн.

Перес отверг налоговые обвинения в адрес Роналду. «Криштиану более важный человек, чем мы все», — заявил президент «Реала».

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.