Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30125595/
20 июня 2017, 2:00 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Перес: Роналду покинет «Реал», если за него заплатят 880 млн фунтов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес заявил, что Криштиану Роналду может покинуть клуб, только если за него заплатят сумму отступных в размере 880 млн фунтов. Об этом Перес рассказал в эфире испанской радиостанции Onda Cero.

Президент испанского клуба заявил что это единственный способ заполучить футболиста. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2017

«Его контракт стоит 880 млн фунтов, если никто не сможет заплатить такую сумму, он не уйдет», — сказал Перес, добавив, что в последний раз лично общался с Роналду после финального матча Лиги чемпионов 3 июня.

Ранее португальское издание A Bola написало, что 32-летний форвард сообщил руководству «Реала» о желании покинуть клуб в связи с предъявлением ему обвинения от испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн.

Перес отверг налоговые обвинения в адрес Роналду. «Криштиану более важный человек, чем мы все», — заявил президент «Реала».

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Инфантино: ФИФА устраивает посещаемость матчей Кубка конфедераций

Перес: Роналду покинет "Реал", если за него заплатят 880 млн фунтов

Немецкий эксперимент в действии: сборная Германии обыграла австралийцев