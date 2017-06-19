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19 июня 2017, 23:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте провёл продуктивные переговоры с «Челси» и вскоре должен продлить контракт

Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с лондонцами.

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Специалист провёл переговоры с представителями «Челси», беседа оказалась очень продуктивной, утверждает Sky Sport Italia. В ближайшее время стороны должны завершить сделку.

На прошлой неделе Sky Sport Italia сообщил, что взаимоотношения Конте с руководством клуба ухудшились. Итальянский специалист якобы недоволен тем, что не удовлетворены его трансферные запросы, и, по информации источника, из-за этого конфликта может покинуть «Челси».

Действующий контракт Конте с «Челси» рассчитан до лета 2019 года.

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