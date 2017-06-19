Задание на лето. 8 трансферных целей для «Манчестер Сити»

Не успели створки трансферного окна в Европе как следует распахнуться, как «Манчестер Сити» приступил к любимому делу — скупке качественного товара. Гвардиола продолжает выстраивать команду под себя. Клуб по его указанию не продлевает контракты с ветеранами и теми, кто не подходит под концепцию наставника, многих выставили на продажу, чтобы хоть какие-то деньги отбить. А тем временем из бюджета уже ушло порядка 90 млн евро. Потрачены они были всего на двух футболистов — бразильского голкипера Эдерсона Мораеша из «Бенфики» (40 млн евро) и креативного полузащитника «Монако» Бернарду Силву (50 млн евро).

Глупо обсуждать эти приобретения, ведь сделаны они были только после одобрения Пепа. Во вратаре «Сити», очевидно, нуждался, учитывая нелюбовь Гвардиолы к Харту и слабому приспособлению к стилю АПЛ Клаудио Браво. Мораеш известен своим умением отражать пенальти, он хорош на линии, но рослым по меркам Премьер-лиги его не назовёшь — всего 188 см. Ему ещё предстоит доказать свою надёжность при игре на выходах. Что же до Бернарду Силвы, то нам только остаётся набраться терпения и проследить за тем, как Гвардиола совместит на поле португальца с Давидом Сильвой и с Кевином де Брёйне. Каждый из них претендует на место в старте и любит повозиться с мячом.

«Ман Сити» уже расстался с Вилли Кабальеро, Пабло Сабалетой, Бакари Санья, Гаэлем Клиши, Хесусом Навасом. Вот-вот придёт время Самира Насри, Нолито, Вильфрида Бони, Эльяким Мангала и Фабиана Делфа. При этом пока что лишь юный турок Энес Унал принёс в казну манкунианцев неплохие отступные: «Вильярреал» заплатил за форварда 14 млн евро. Давайте посмотрим, какие позиции Гвардиола собирается укрепить в ближайшее время, и очертим круг кандидатов.

Отмечу, что по слухам боссы «горожан» выделили на летнюю кампанию 300 млн фунтов, так что порядка 220−230 млн у Гвардиолы ещё есть!

Фланговые защитники

На данный момент в «Манчестер Сити» нет ни одного кадрового правого защитника, если не брать в расчёт игроков молодёжной команды. Конечно, брешь всегда можно заполнить вездесущим Фернандиньо или передвинуть на фланг Стоунса, имеющего опыт выступлений на этой позиции в «Эвертоне» и английской «молодёжке», но это совсем не те варианты, которые заставляют глаза Гвардиолы гореть по-настоящему.

И даже после приобретения ветерана Дани Алвеса, которое всё-таки должно состояться со дня на день, несмотря на слова самого бразильца, «Сити» продолжит работу в этом направлении. Алвес уже в возрасте, он и в «Ювентусе» играл в старте далеко не каждую неделю, а уж в темпе АПЛ на него ещё труднее рассчитывать на постоянной основе. В идеале «Ман Сити» хотел бы забрать у «Монако» сразу двух фланговых защитников — Бенжамена Менди и Джибриля Сидибе. Первый закроет левую бровку, второй способен играть на обоих краях. В случае чего Сидибе сможет выйти слева, справа появится Алвес. Есть ещё серб Коларов, которого порой можно подпускать к позиции левого «винг-бэка», хотя и ему уже за 30. Но активная борьба сейчас ведётся только за Менди. «Монако» не горит желанием распускать всех своих звёзд, пусть и за очень серьёзные отступные. Не зря же Жардима уговорили остаться.

Но в любом случае фланги «Сити» необходимо продублировать. В роли сменщика Менди, который, впрочем, и сам пока не очутился на «Этихаде», рассматривается Райан Бертранд, принадлежащий «Саутгемптону», но и в случае с ним необходимо будет выложить кругленькую сумму. Но недостатка в деньгах Гвардиола не ощущает, поэтому состав «Сити», скорее всего, пополнят не только Алвес, Менди и Бертранд, но и защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Кайл Уолкер. С ним уже успели попрощаться некоторые болельщики «шпор», в Лондоне ему нашли замену и ждут порядка 50 млн евро от щедрых манкунианцев.



Основные цели «Сити» на этом фронте обозначены: Гвардиола намерен взять не менее четырёх фланговых игроков оборонительного плана.

Центральный защитник

Едва ли не каждое лето «горожане» стараются укрепить центр обороны. Исправно они платят баснословные суммы, но спокойствия в защите «Сити» как не было три года назад, так нет и сейчас. Мангала гуляет по арендам, Компани лечится, в Отаменди разочарован Гвардиола, Стоунс также не оправдывает ожиданий.

И уже этим летом «Ман Сити» вовлёк себя в мясорубку под названием «гонка за Вирджилом ван Дейком». Практически все гранды АПЛ хотят видеть у себя голландца. И такой интерес только подстёгивает руководство «Саутгемптона». «Святым» уже и 50 млн евро мало, они хотят 70… Ничего святого, похоже, в них нет! Вроде бы в Манчестере наконец-то пробудился коллективный разум — за такую сумму он отказывается покупать Ван Дейка: это же форменное безумие. Но мы пока не знаем, чем закончится история. Очевидно только одно: голландец переоценён. Его умение играть на «втором этаже» порой затмевает кучу недостатков: невысокую скорость, неумение противостоять резким игрокам один в один. У «Сити» оборона располагается высоко. Как такой громила будет защищаться на пространстве? К тому же он только что пропустил несколько месяцев из-за травмы.

Если уж Гвардиоле так нужен центральный защитник, то не лучше ли взять проверенного годами человека, уверенного в собственных силах? Ван Дейк, по сути, новый кот в мешке. Давно известно, что английские гранды облизываются на Леонардо Бонуччи, но, видимо, итальянца очень сложно уговорить на переезд. На мой взгляд, «Сити» стоило бы обратить внимание на уругвайца Диего Година из «Атлетико». Ему слегка за 30, но сколько баталий он прошёл, в том числе и в Лиге чемпионов. Он постоянно оппонировал атаке «Барсы» и «Реала». Годин полон сил и обладает всем спектром качеств, которые должен иметь при себе образцовый центральный защитник. Да и трансфер его обойдётся «Сити» дешевле, чем в случае с ван Дейком.

Алексис Санчес