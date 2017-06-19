Задание на лето. 8 трансферных целей для «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» не терял времени даром и уже потратил 100 млн евро на трансферы. Обозначаем новые летние цели для «горожан».
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Не успели створки трансферного окна в Европе как следует распахнуться, как «Манчестер Сити» приступил к любимому делу — скупке качественного товара. Гвардиола продолжает выстраивать команду под себя. Клуб по его указанию не продлевает контракты с ветеранами и теми, кто не подходит под концепцию наставника, многих выставили на продажу, чтобы хоть
Глупо обсуждать эти приобретения, ведь сделаны они были только после одобрения Пепа. Во вратаре «Сити», очевидно, нуждался, учитывая нелюбовь Гвардиолы к Харту и слабому приспособлению к стилю АПЛ Клаудио Браво. Мораеш известен своим умением отражать пенальти, он хорош на линии, но рослым по меркам
«Ман Сити» уже расстался с Вилли Кабальеро, Пабло Сабалетой, Бакари Санья, Гаэлем Клиши, Хесусом Навасом.
Отмечу, что по слухам боссы «горожан» выделили на летнюю кампанию 300 млн фунтов, так что порядка 220−230 млн у Гвардиолы ещё есть!
Фланговые защитники
На данный момент в «Манчестер Сити» нет ни одного кадрового правого защитника, если не брать в расчёт игроков молодёжной команды. Конечно, брешь всегда можно заполнить вездесущим Фернандиньо или передвинуть на фланг Стоунса, имеющего опыт выступлений на этой позиции в «Эвертоне» и английской «молодёжке», но это совсем не те варианты, которые заставляют глаза Гвардиолы гореть
И даже после приобретения ветерана Дани Алвеса, которое
Но в любом случае фланги «Сити» необходимо продублировать. В роли сменщика Менди, который, впрочем, и сам пока не очутился на «Этихаде», рассматривается Райан Бертранд, принадлежащий «Саутгемптону», но и в случае с ним необходимо будет выложить кругленькую сумму. Но недостатка в деньгах Гвардиола не ощущает, поэтому состав «Сити», скорее всего, пополнят не только Алвес, Менди и Бертранд, но и защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Кайл Уолкер. С ним уже успели попрощаться некоторые болельщики «шпор», в Лондоне ему нашли замену и ждут порядка 50 млн евро от щедрых манкунианцев.
Основные цели «Сити» на этом фронте обозначены: Гвардиола намерен взять не менее четырёх фланговых игроков оборонительного плана.
Центральный защитник
Едва ли не каждое лето «горожане» стараются укрепить центр обороны. Исправно они платят баснословные суммы, но спокойствия в защите «Сити» как не было три года назад, так нет и сейчас. Мангала гуляет по арендам, Компани лечится, в Отаменди разочарован Гвардиола, Стоунс также не оправдывает ожиданий.
И уже этим летом «Ман Сити» вовлёк себя в мясорубку под названием «гонка за Вирджилом ван Дейком». Практически все гранды АПЛ хотят видеть у себя голландца. И такой интерес только подстёгивает руководство «Саутгемптона». «Святым» уже и 50 млн евро мало, они хотят 70… Ничего святого, похоже, в них нет! Вроде бы в Манчестере
Если уж Гвардиоле так нужен центральный защитник, то не лучше ли взять проверенного годами человека, уверенного в собственных силах? Ван Дейк, по сути, новый кот в мешке. Давно известно, что английские гранды облизываются на Леонардо Бонуччи, но, видимо, итальянца очень сложно уговорить на переезд. На мой взгляд, «Сити» стоило бы обратить внимание на уругвайца Диего Година из «Атлетико». Ему слегка за 30, но сколько баталий он прошёл, в том числе и в Лиге чемпионов. Он постоянно оппонировал атаке «Барсы» и «Реала». Годин полон сил и обладает всем спектром качеств, которые должен иметь при себе образцовый центральный защитник. Да и трансфер его обойдётся «Сити» дешевле, чем в случае с ван Дейком.
Алексис Санчес
Несмотря на уход Хесуса Наваса, а также вероятное расставание с Нолито, у «Манчестер Сити» достойный подбор футболистов, способных атаковать с фланга, — Де Брёйне, Стерлинг, Зане, также есть молодой Патрик Робертс, которого Гвардиола намеревается взять на сборы. Но
Следующим летом у Санчеса заканчивается контракт. Если его сейчас не убедить подписать новое соглашение и не продать, то «Арсенал» на ровном месте потеряет около 50 млн фунтов, а то и больше. Ради одного сезона Алексиса в футболке «пушкарей» не стоит рисковать такими деньгами. Сейчас всё зависит от самого чилийца. Если он примет решение уйти, то лондонцам нужно будет максимально выгодно его продать. Понятно, что «Сити» по обыкновению предложит больше всех. За Санчеса «Манчестер» будет биться до конца, не замечая других целей. И только если в случае с этим переходом наступит коллапс, можно будет сместить акценты. Но все мы знаем, как подшефные шейха Мансура умеют биться за необходимых футболистов.
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