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19 июня 2017, 22:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Кабальеро прошел медобследование в «Челси»

Вратарь «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро прошел медицинское обследования для перехода в «Челси», сообщает TyC Sports.

Вратарь Манчестер Сити <span class=error>Вилли</span> Кабальеро прошел медицинское обследования для перехода в <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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О трансфере должно быть объявлено официально в ближайшее время.

Лондонский клуб рассматривает 35-летнего аргентинца, у которого заканчивается контракт с «горожанами», в качестве нового второго вратаря. В прошедшем сезоне Кабальеро сыграл в 27 матчах и пропустил 26 мячей при 10 сухих встречах.

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