СМИ: Кабальеро прошел медобследование в «Челси»

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О трансфере должно быть объявлено официально в ближайшее время.

Лондонский клуб рассматривает 35-летнего аргентинца, у которого заканчивается контракт с «горожанами», в качестве нового второго вратаря. В прошедшем сезоне Кабальеро сыграл в 27 матчах и пропустил 26 мячей при 10 сухих встречах.