Bild: «Астана» заплатит миллион евро «Вердеру» за трансфер участника Евро-2016

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По данным издания, 19 июня Кляйнхайслер прошел медицинское обследование для «Астаны» перед трансфером. Планируется, что казахстанский клуб возьмет игрока в аренду на один год, за что заплатит 1 миллион евро. Следующим летом «Астана» может выкупить трансфер за 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Кляйнхайслер также играл в аренде. В первой половине он забил один гол за 12 матчей за «Дармштадт» в первой бундеслиге, после чего отыграл десять встреч за «Ференцарош» в чемпионате Венгрии.

В «Вердер» Кляйнхайслер перешел в январе 2016 года. В составе бременского клуба он провел шесть матчей в бундеслиге, а его контракт рассчитан до лета 2019 года. До Германии хавбек выступал на родине за «Видеотон» и «Академию Пушкаша».

В составе сборной Венгрии Кляйнхайслер провел 13 матчей, в которых забил один гол. В 2016 году он принял участие в двух встречах на Евро-2016, а в игре против Австрии отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.

Основная позиция Ласло Кляйнхайслер — центральный полузащитник. При необходимости он может действовать на обоих флангах атаки.