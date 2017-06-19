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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30123868/
19 июня 2017, 20:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В Китае могут ввести стопроцентный налог на приобретение иностранцев

Китайская футбольная ассоциация хочет ввести ограничения на финансовые траты клубов.

Китайская футбольная ассоциация хочет ввести ограничения на финансовые траты клубов. Увеличить
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Как утверждает BBC, команды при приобретении иностранных футболистов будут обязаны выплачивать стопроцентный налог в государственный фонд.

Китайские клубы потратили 331 миллион фунтов стерлингов на покупку игроков во время зимнего трансферного окна. Эта сумма превышает ту, что была потрачена командами из английской премьер-лиги.
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