В Китае могут ввести стопроцентный налог на приобретение иностранцев
Китайская футбольная ассоциация хочет ввести ограничения на финансовые траты клубов.
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Как утверждает BBC, команды при приобретении иностранных футболистов будут обязаны выплачивать стопроцентный налог в государственный фонд.
Китайские клубы потратили 331 миллион фунтов стерлингов на покупку игроков во время зимнего трансферного окна. Эта сумма превышает ту, что была потрачена командами из английской
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