В Китае могут ввести стопроцентный налог на приобретение иностранцев

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Как утверждает BBC, команды при приобретении иностранных футболистов будут обязаны выплачивать стопроцентный налог в государственный фонд.