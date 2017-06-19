Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30123491/
19 июня 2017, 20:04 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Фиорентина» объявила о переходе португальского защитника Бруну Гашпара

Итальянская «Фиорентина» договорилась о переходе португальского правого защитника Бруну Гашпара, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Итальянская Фиорентина договорилась о переходе португальского правого защитника <span class=error>Бруну</span> <span class=error>Гашпара</span> сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Флорентийцы достигли соглашения о трансфере с португальским клубом «Витория» (Гимарайнш), которому принадлежат права на игрока. Контракт португальца с «Фиорентиной» рассчитан на пять сезонов.

В минувшем сезоне 24-летний игрок обороны провел за «Виторию» 36 матчей в различных турнирах, в которых сделал шесть голевых передач.

Фиорентина
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»