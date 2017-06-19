«Фиорентина» объявила о переходе португальского защитника Бруну Гашпара

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Флорентийцы достигли соглашения о трансфере с португальским клубом «Витория» (Гимарайнш), которому принадлежат права на игрока. Контракт португальца с «Фиорентиной» рассчитан на пять сезонов.

В минувшем сезоне 24-летний игрок обороны провел за «Виторию» 36 матчей в различных турнирах, в которых сделал шесть голевых передач.