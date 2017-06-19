Болельщики просят налоговиков и прокуратуру Испании «простить» долг Криштиану Роналду

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На специализированном портале change.org появилась петиция с требованием «простить» долг, который образовался у португальца перед налоговыми органами Испании.

Отметим, что Криштиану Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год.