Экс-капитан мадридского «Реала» Рауль вернется в клуб помощником гендиректора
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Экс-капитан мадридского «Реала» Рауль вернется в клуб на должность помощника генерального директора, сообщает As.
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По информации издания, 39-летний испанец будет подчиняться непосредственно генеральному директору клуба Хосе Анхелю Санчесу, который отвечает за ведение переговоров по трансферам и контрактам игроков, экономическую стратегию и развитие бренда во всем мире. Приступить к работе Рауль может уже 3 июля.
Рауль выступал за «Реал» с 1994 по 2010 годы, стал с мадридцами шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов. С 323 голами в 741 матче он до недавнего времени был лучшим бомбардиром в истории клуба. После ухода из «Реала» Рауль был игроком «Шальке» (Германия), «Аль-Садда» (Катар) и «Нью-Йорк Космос» (США), а в 2015 году завершил карьеру.
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