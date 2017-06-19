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19 июня 2017, 17:16 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

AFP: Футболист «Реала» Модрич подозревается в даче ложных показаний

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич подозревается в даче ложных показаний по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Об этом сообщает AFP.

Хорватский полузащитник подозревается в даче ложных показаний по делу бывшего президента загребского Динамо <span class=error>Здравко</span> <span class=error>Мамича</span>. Увеличить
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Мамич находится под следствием по обвинению в хищении более €15 млн при переходах футболистов «Динамо» в иностранные команды и неуплате налогов на сумму €1,5 млн. Ранее Модрич и другой хорватский футболист, защитник английского «Ливерпуля» Деян Ловрен дали показания по этому делу. Модрич рассказал о своем переходе из «Динамо» в английский «Тоттенхэм» в 2008 году. Ловрен перешел во французский «Лион» в 2010 году.

Модрич был игроком «Динамо» с 2002 по 2008 год, за «Тоттенхэм» выступал до 2012 года, после чего перешел в «Реал». В составе испанской команды он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем клубного чемпионата мира.

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