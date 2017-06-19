Без Луиса Энрике. Какой будет новая «Барселона»

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ТРИ КЛАСИКО ПОДРЯД!

Прошла неделя, как новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде официально приступил к работе. 53-летний баск впервые переступил порог тренировочной базы каталонцев в Сан-Жоан-Деспи. Этот спортивный комплекс в десяти минутах езды от Барселоны еще не существовал, когда Вальверде выступал за «Барсу» в качестве форварда (в 1988—1990 годах).

За первую неделю работы новый тренер сине-гранатовых успел встретиться лишь с одним из своих футболистов — Алейшем Видалем. Правый защитник продолжает курс восстановления от травмы и будет готов выйти на поле в первом же тренировочном матче — 22 июля в Нью-Йорке против «Ювентуса». Туринский клуб, кстати, косвенно причастен к тому, что именно Вальверде возглавил «Барселону». Считается, что как раз разгромное поражение каталонцев в Турине в первом четвертьфинале Лиги чемпионов поставило крест на перспективах бывшего ассистента Луиса Энрике — 50-летнего Хуана Карлоса Унсуэ.

Он мог бы стать главным тренером в случае удачного завершения сезона, но после тактически проваленного матча в Турине и вылета из Лиги чемпионов Унсуэ перестали рассматривать среди основных претендентов, и в итоге этот тренер возглавил «Сельту». Еще одним конкурентом Вальверде считался Хорхе Сампаоли, ушедший в итоге в сборную Аргентины и окончательно освободивший дорогу другим.

После дебютного матча против «Ювентуса» Вальверде предстоит еще одна товарищеская игра — 26 июля в Вашингтоне с «Манчестер Юнайтед». Но эти два матча — не более чем разминка. Потому что далее в календаре «Барселоны» значатся… три класико подряд! Сначала «Барселона» встретится с «Реалом» в Майами в рамках того же американского турнира, а затем команды Эрнесто Вальверде и Зинедина Зидана разыграют Суперкубок Испании (12 августа на «Камп Ноу» и 15 августа на «Сантьяго Бернабеу»).

МУРАВЕЙ ЖДЕТ ВЕРРАТТИ

В своих предыдущих клубах Вальверде довольно часто менял разные тактические схемы, но при этом никогда не использовал модель 4−3−3, типичную для «Барселоны». Однако Муравей, как называют баскского тренера в Испании, уже успел заявить, что при нем «Барса» останется верной этой схеме. Хотя, похоже, в полузащите стоит ждать существенных изменений. В пару к Бускетсу новый тренер хочет получить еще одного системообразующего футболиста, который контролировал бы середину поля и развивал атаки.

Для капитана каталонцев Иньесты следующий сезон станет, видимо, последним в футболке «Барсы». 33-летний хавбек не стал продлевать контракт, заканчивающийся летом 2018 года, и давно уже дал понять, что после чемпионата мира в России намерен продолжить карьеру заграницей. Ожидается, что Иньеста будет заканчивать карьеру в США или Катаре, где играет его друг и многолетний партнер Хави.

Кстати, Хави еще несколько лет назад говорил, что хотел бы видеть своим преемником в полузащите «Барсы» Верратти: «У Марко есть ДНК “Барселоны”, он был бы очень полезен команде и легко вписался бы в барселонский стиль игры». Теперь, когда вслед за Хави готовится уехать из Каталонии и Иньеста, главной транферной целью «Барселоны» стал как раз 24-летний итальянец.

Хавбек «ПСЖ» сейчас отдыхает в испанской Ибице, что лишь в трехстах километрах от Барселоны, и времени зря не теряет. Сначала Верратти встретился с директором сине-гранатовых Хавьером Бордамосом и выразил желание перейти в каталонский клуб, а затем он даже поужинал с Лионелем Месси. Верратти явно настроен на переход в «Барсу» и даже охотно фотографируется с обложками испанских газет, провозглашающих его скорый переход в каталонский клуб. Эти же газеты утверждают, что Верратти будет оказывать давление на руководство «ПСЖ» с целью скорейшего перехода в «Барсу». Ориентировочной суммой сделки называют 80−100 миллионов евро.

МЕСТО ДЛЯ МЕССИ

В таком случае «Барселона» может расстаться с главным разочарованием прошлого сезона — португальцем Андре Гомишем, к которому сохраняется интерес у других топ-клубов. Впрочем, Вальверде дал понять, что планирует работать и с Гомишем, и с другим неудачником предыдущего сезона Пако Алькасером. Более того, вполне возможно, что эти экс-футболисты «Валенсии» как раз смогут раскрыть свой потенциал при новом тренере.

Но «Барселона» наверняка будет готова расстаться с Андре Гомишем, если за него предложат те же 35 миллионов, за которые он был куплен каталонцами год назад. Дело в том, что при прогнозируемом приобретении Верратти и ожидаемом возвращении в полузащиту Серхи Роберто у «Барселоны» окажется чересчур много атакующих хавбеков. Есть еще Ракитич, Иньеста, Рафинья, Денис Суарес, Арда Туран (хотя турок наверняка будет продан). При этом роль в основе Бускетса не подвергается сомнению, а еще одно постоянное место в стартовом составе в полузащите может занять Месси.

На какой позиции аргентинец будет играть у Вальверде, пока можно только предполагать. По слухам, новому тренеру больше нравится вариант использования Месси в средней линии, позади тройки форвардов.

Укрепление флангов атаки — это еще одна из главных задач «Барселоны» в межсезонье. Каталонские газеты называют основными вариантами усиления бразильца Коутинью из «Ливерпуля», француза Дембеле из «Боруссии» и еще одного воспитанника «Барсы» Деулофеу, который при этом просит гарантировать ему включение в стартовый состав. К тому же в столицу Каталонии вернулся после аренды в «Валенсии» Мунир, которому Вальверде также хочет дать шанс проявить себя на сборах.

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ

Наконец, «Барселона» продолжает искать правого защитника, поскольку Серхи Роберто, видимо, вернется на профильную позицию — в среднюю линию. Приоритет — свой же воспитанник, 22-летний Бельерин, в 2011 году ушедший в лондонский «Арсенал». Если выкупить его у «канониров» не получится, тогда каталонцы попытаются приобрести у «Бенфики» 23-летнего Нелсона Семеду.

Между тем первую покупку при Вальверде «Барселона» уже сделала, усилив центр обороны. Каталонцы окончательно выкупили у «Флуминенсе» 21-летнего Марлона. Высокий и коренастый футболист молодежной сборной Бразилии был взят каталонцами год назад в аренду для дубля. Но достойно проявить себя Марлон смог не только за дублирующий состав. Он успел сыграть в ноябре в Лиге чемпионов (против «Селтика»), а также провел по 90 минут в матчах двух последних туров испанского чемпионата — против «Лас-Пальмаса» и «Эйбара».

Стоимость Марлона составляла 5 миллионов евро. Но «Барса» заплатила «Флуминенсе» только 1,8 миллиона, поскольку ранее этот клуб получил от «Барселоны» 3,2 миллиона за право первоочередного выкупа хавбека Жерсона Сантоса, которым каталонцы не воспользовались.

Марлон — прямая замена французу Матье, которому в «Барселоне» указали на дверь сразу после проваленного им матча Лиги чемпионов в Турине. Тогда защитник был заменен в перерыве с уведомлением о том, чтобы он больше не приходил даже на тренировки.