Слуцкий: Теперь «Халл Сити» будут поддерживать много российских болельщиков

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«В России у нас есть очень серьёзный интерес к футболу, и не только к национальной команде. Я гарантирую, что теперь много российских болельщиков будут поддерживать «Халл Сити». Многие российские болельщики желали мне удачи в моей первой серьёзной работе в Англии.

Может быть, это откроет дверь для новых российских тренеров и игроков, потому что в России много талантов. Это большая страна, в которой есть много талантливых ребят, и, возможно, мой опыт будет хорошим примером для всех русских людей, — поведал Слуцкий в видеоинтервью пресс-службе «Халл Сити».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | “I guarantee a lot of Russian supporters will be supporting <a href="https://twitter.com/HullCity">@HullCity</a> now.” <a href="https://t.co/fDUeicXAUE">pic.twitter.com/fDUeicXAUE</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/876733805792337921">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>