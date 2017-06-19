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19 июня 2017, 13:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий: Теперь «Халл Сити» будут поддерживать много российских болельщиков

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что теперь у английской команды появится много поклонников в России.

Новый главный тренер Халл Сити Леонид Слуцкий выразил мнение что теперь у английской команды появится много поклонников в России. Увеличить
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«В России у нас есть очень серьёзный интерес к футболу, и не только к национальной команде. Я гарантирую, что теперь много российских болельщиков будут поддерживать «Халл Сити». Многие российские болельщики желали мне удачи в моей первой серьёзной работе в Англии.

Может быть, это откроет дверь для новых российских тренеров и игроков, потому что в России много талантов. Это большая страна, в которой есть много талантливых ребят, и, возможно, мой опыт будет хорошим примером для всех русских людей, — поведал Слуцкий в видеоинтервью пресс-службе «Халл Сити».

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