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19 июня 2017, 13:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Спортинг» договорился с «Реалом» об аренде Коэнтрау

Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау в следующем сезоне будет выступать за лиссабонский «Спортинг».

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Как утверждает Marca, португальский клуб договорился об аренде 29-летнего игрока до следующего лета. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Ранее в СМИ появилась информация, что большую часть зарплаты португальца во время аренды будет выплачивать сам «Реал».

В прошлом сезоне Коэнтрау сыграл всего в шести матчах за «Реал», в которых сделал 1 результативную передачу.

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