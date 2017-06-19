«Спортинг» договорился с «Реалом» об аренде Коэнтрау
Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау в следующем сезоне будет выступать за лиссабонский «Спортинг».
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Как утверждает Marca, португальский клуб договорился об аренде 29-летнего игрока до следующего лета. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
Ранее в СМИ появилась информация, что большую часть зарплаты португальца во время аренды будет выплачивать сам «Реал».
В прошлом сезоне Коэнтрау сыграл всего в шести матчах за «Реал», в которых сделал 1 результативную передачу.
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