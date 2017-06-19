«Бавария» согласна продать Дугласа Косту в «Ювентус» за € 40 млн

Kicker сообщает, что стороны согласовали финансовые детали сделки. 26-летний бразилец обойдётся «старой синьоре» в € 40 млн.

Если переход состоится, Дуглас Коста станет самым дорогим проданным игроком. Ранее «Бавария» продала Тони Крооса в «Реал» за € 30 млн.

Ожидается, что Дуглас Коста будет зарабатывать в «Ювентусе» около € 7 млн в год. На какой срок рассчитан контракт, пока неизвестно. Напомним, что летом 2015 года «Бавария» заплатила за Дугласа Косту донецкому «Шахтёру» € 30 млн.