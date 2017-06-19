СМИ: Динамовец Ярмоленко близок к переходу в «Баварию»
Как стало известно сайту Команда1 из достоверных немецких источников, капитан киевского «Динамо», полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».
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Подробности грядущего трансфера неизвестны, но серьезная заинтересованность немецкого клуба существует.
По всей видимости, все снова зависит от того, смогут ли договориться покупатели с нынешними работодателями футболиста. В «Баварии» Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту, который в ближайшее время должен перейти в итальянский «Ювентус».
Добавим, что в настоящий момент Ярмоленко находится в Турции, где отдыхает вместе со своей семьей.
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