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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30116432/
19 июня 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

СМИ: Динамовец Ярмоленко близок к переходу в «Баварию»

Как стало известно сайту Команда1 из достоверных немецких источников, капитан киевского «Динамо», полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Со стороны немецкого гранда существует серьезная заинтересованность в капитане Динамо. Увеличить
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Подробности грядущего трансфера неизвестны, но серьезная заинтересованность немецкого клуба существует.

По всей видимости, все снова зависит от того, смогут ли договориться покупатели с нынешними работодателями футболиста. В «Баварии» Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту, который в ближайшее время должен перейти в итальянский «Ювентус».

Добавим, что в настоящий момент Ярмоленко находится в Турции, где отдыхает вместе со своей семьей.

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