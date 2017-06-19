«Деньги “Реала” ушли бы в его карман». «Милан» рассказал всю правду о Доннарумме

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Ранее агент 18-летнего игрока Мино Райола, которому «россонери» предлагали 50 млн евро за сезон, сообщил, что «Милан» угрожал его клиенту расправой. По информации СМИ, руководство клуба не может найти общий язык именно с агентом, что послужило причиной неудачи по пролонгации соглашения.

Отметим, что контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает летом 2018 года. Ранее в клубе дали понять, что футболист останется в команде на следующий сезон.

— Конечно, нам непросто после всей этой ситуации, — говорит функционер. — Мы очень разочарованы словами его агента. Не знаю, что еще нужно было сделать, чтобы Доннарумма остался в «Милане».

Если он все-таки передумает, то его встретят с распростертыми объятьями не только руководством, но и болельщиками.

Нет, никаких угроз с нашей стороны не было, — продолжает Фассоне. — Наша позиция предельно ясна — Джанлуиджи не продается. Будет ли он играть в основе? Это решит наш главный тренер Винченцо Монтелла. Насколько мне известно, Монтелла доверяет Донарруме, но после того, что случилось, нам нужно искать нового вратаря и полагаться только на него.

Мы не можем надеяться на того, кто думает о «Реале», — говорит функционер. — Особенно, если речь идет о вратаре. Это одна из самых важных позиций на поле. Я должен быть уверен, что у «Милана» есть голкипер, который не испытывает никаких проблем.

Конечно, Доннарумма вправе решать свое будущее. Спору нет. Но одно дело поступать в рамках этики, другое — с моральной точки зрения. Он мог не выставлять клуб в таком свете. Все-таки, мы вложили в него очень много денег. Если бы Доннарумма сразу сказал, что собирается покинуть команду — все было бы иначе. В этом случае, мы бы продали его в другой клуб уже этим летом.

Могу сказать вам, что сумма, которую заплатит за его трансфер «Реал», окажется в кармане Райолы. Я, по крайней мере, вложил бы эти деньги в развитие итальянского футбола. Каждый раз, когда мы общались с Доннаруммой, он говорил мне, что хочет остаться. Так было, пока он не встретился с Райолой.

Его мнение резко поменялось за последние два дня.

Мино говорит, что мы форсировали события, но это не так. 3 июля стартует предсезонная подготовка. Двух недель, чтобы определить свое будущее вполне достаточно. Мне, как менеджеру, нужно планировать дальнейшие действия клуба.