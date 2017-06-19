Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30116205/
19 июня 2017, 10:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-футболист «Челси» Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Бывший полузащитник «Челси» бразилец Оскар, ныне выступающий за СИПГ из Шанхая, спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая по футболу с «Гуанчжоу R&F», сообщает Франс Пресс.

В начале второго тайма Оскар в одном эпизоде дважды послал мяч в футболистов соперника. В результате на бразильца набросились игроки соперника, и он оказался на газоне, а на поле началась массовая драка между игроками и персоналом клубов. По итогам инцидента судья удалил по одному игроку в каждой команде, Оскар избежал наказания.

Сам матч завершился ничьей со счетом 1:1. У СИПГ единственный гол забил экс-форвард петербургского «Зенита» бразилец Халк.

Главный тренер СИПГ Андре Виллаш-Боаш вступился за Оскара, заявив, что бразилец «просто страстно» повел себя на поле.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать