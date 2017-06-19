Экс-футболист «Челси» Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Бывший полузащитник «Челси» бразилец Оскар, ныне выступающий за СИПГ из Шанхая, спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая по футболу с «Гуанчжоу R&F», сообщает Франс Пресс.
В начале второго тайма Оскар в одном эпизоде дважды послал мяч в футболистов соперника. В результате на бразильца набросились игроки соперника, и он оказался на газоне, а на поле началась массовая драка между игроками и персоналом клубов. По итогам инцидента судья удалил по одному игроку в каждой команде, Оскар избежал наказания.
Сам матч завершился ничьей со счетом 1:1. У СИПГ единственный гол забил
Главный тренер СИПГ Андре
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