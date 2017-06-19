Экс-футболист «Челси» Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая

В начале второго тайма Оскар в одном эпизоде дважды послал мяч в футболистов соперника. В результате на бразильца набросились игроки соперника, и он оказался на газоне, а на поле началась массовая драка между игроками и персоналом клубов. По итогам инцидента судья удалил по одному игроку в каждой команде, Оскар избежал наказания.

Сам матч завершился ничьей со счетом 1:1. У СИПГ единственный гол забил экс-форвард петербургского «Зенита» бразилец Халк.