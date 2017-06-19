«Логвиненко и Жалмукан рано или поздно вернутся в «Актобе»

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Муханов защищает нынешних игроков «Астаны», Димитров пеняет на проблемы в обороне, а Шимкович приводит причину своей неоптимальной формы.

Владимир Муханов, главный тренер «Актобе»:

— Я знаю Жалмукана, он настоящий патриот своего города, команды, и, насколько мне известно, он не по собственной воле покинул команду, поэтому я не одобряю такую реакцию болельщиков. Аналогичная ситуация с Логвиненко. Думаю, что эти футболисты, которые отдавали все силы для команды, для города, рано или поздно вернутся обратно.

Димитар Димитров, главный тренер «Иртыша»:

— «Тараз» начал эту игру очень здорово, а у нас были видны серьезные проблемы в линии обороны. Вы знаете, что команду покинули центральные защитники Ткачук и Двали, сейчас видно, что у нас огромные ямы в организации игры. Считаю, что это одна из самых слабых игр нашей команды в этом сезоне.

Виктор Пасулько, главный тренер «Окжетпеса»:

— У Хорвата серьезная травма, потому что он в автобусе ненадолго потерял сознание. У него сильно опухло колено. Будем делать рентген, чтобы быть уверенными, что ничего не сломал. Он в очень плохом состоянии. Выбыл примерно недели на две-три минимум.

Томаш Шимкович, полузащитник «Актобе»:

— Чтобы вы правильно понимали, я семь недель не имел игровой практики. Поэтому, я чувствую, что могу играть намного лучше и что нужно прибавлять. Для первой игры, думаю, неплохо, но недостаточно, раз мы проиграли.

Стойчо Младенов, главный тренер «Кайсара»:

— Я думаю, что мы проиграли незаслуженно. Мы играли лучше и я очень доволен, какой футбол мы показали. На протяжении 70 минут мы выглядели предпочтительнее соперника, но получили гол, который еще 100 раз повтори и не забьешь. Но это футбол, потом мы поменяли схему игры на 4−4−2. Честно говоря, по схеме 4−3−3 нам было более удобно играть. Мы знаем свои проблемы, и будем над ними работать.