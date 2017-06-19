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19 июня 2017, 10:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «Арсенал» предложит за Турана € 30 млн

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Арда Турана, сообщает турецкое издание AMK.

Согласно информации источника, английский гранд готов заплатить за футболиста € 30 млн и готовится сделать каталонскому клубу предложение. Летом 2015 года сама «Барселона» заплатила за него мадридскому «Атлетико» € 34 млн. Представители сине-гранатовых уже контактировали с агентом игрока Ахмедом Булутом и сообщили ему, что клуб больше не рассчитывает на его клиента.

Контракт Турана с испанским грандом рассчитан до лета 2020 года.

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