Источник: «Арсенал» предложит за Турана € 30 млн

Согласно информации источника, английский гранд готов заплатить за футболиста € 30 млн и готовится сделать каталонскому клубу предложение. Летом 2015 года сама «Барселона» заплатила за него мадридскому «Атлетико» € 34 млн. Представители сине-гранатовых уже контактировали с агентом игрока Ахмедом Булутом и сообщили ему, что клуб больше не рассчитывает на его клиента.

Контракт Турана с испанским грандом рассчитан до лета 2020 года.