Источник: «Арсенал» предложит за Турана € 30 млн
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Арда Турана, сообщает турецкое издание AMK.
Согласно информации источника, английский гранд готов заплатить за футболиста € 30 млн и готовится сделать каталонскому клубу предложение. Летом 2015 года сама «Барселона» заплатила за него мадридскому «Атлетико» € 34 млн. Представители
Контракт Турана с испанским грандом рассчитан до лета 2020 года.
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