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19 июня 2017, 10:32 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Бекхэм посоветовал Роналду вернуться в МЮ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм посоветовал лидеру мадридской команды Криштиану Роналду вернуться в английский клуб.

По словам бывшего игрока сборной Англии, он бы сделал в свое время это, будь у него такая возможность. — Если Криштиану Роналду будет уходить из «Реала», то он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», — приводит Tmw слова Бекхэма.

— Никому бы не посоветовал не возвращаться в МЮ. Я бы и сам сделал это в свое время, если бы была такая возможность.

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