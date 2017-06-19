Бекхэм посоветовал Роналду вернуться в МЮ
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм посоветовал лидеру мадридской команды Криштиану Роналду вернуться в английский клуб.
По словам бывшего игрока сборной Англии, он бы сделал в свое время это, будь у него такая возможность. — Если Криштиану Роналду будет уходить из «Реала», то он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», — приводит Tmw слова Бекхэма.
— Никому бы не посоветовал не возвращаться в МЮ. Я бы и сам сделал это в свое время, если бы была такая возможность.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter