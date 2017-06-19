39-летний Дрогба оформил дубль в своём втором матче за «Финикс Райсинг»
Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба оформил дубль в матче за «Финикс Райсинг», выступающий во втором дивизионе лиги Северной Америки.
39-летний ивуарийский форвард забил два мяча в гостевом матче USL с командой «Своуп Парк Рейнджерс».
Завершилась встреча вничью со счётом 2:2, и «Финикс Райсинг» дважды отыгрывался по ходу матча благодаря голам Дрогба.
Для Дрогба этот матч был вторым в составе «Финикс Райсинг». В дебютной игре он отметился голом и голевой передачей.
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