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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30116004/
19 июня 2017, 10:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

39-летний Дрогба оформил дубль в своём втором матче за «Финикс Райсинг»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба оформил дубль в матче за «Финикс Райсинг», выступающий во втором дивизионе лиги Северной Америки.

39-летний ивуарийский форвард забил два мяча в гостевом матче USL с командой «Своуп Парк Рейнджерс».

Завершилась встреча вничью со счётом 2:2, и «Финикс Райсинг» дважды отыгрывался по ходу матча благодаря голам Дрогба.

Для Дрогба этот матч был вторым в составе «Финикс Райсинг». В дебютной игре он отметился голом и голевой передачей.
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