39-летний Дрогба оформил дубль в своём втором матче за «Финикс Райсинг»

39-летний ивуарийский форвард забил два мяча в гостевом матче USL с командой «Своуп Парк Рейнджерс».

Завершилась встреча вничью со счётом 2:2, и «Финикс Райсинг» дважды отыгрывался по ходу матча благодаря голам Дрогба.

Для Дрогба этот матч был вторым в составе «Финикс Райсинг». В дебютной игре он отметился голом и голевой передачей.