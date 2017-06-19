Ракитич может перейти в «Баварию»

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Согласно информации источника, футболист сборной Хорватии опасается, что из-за высокой конкуренции в испанском гранде у него не будет соответствующей игровой практики.

Ранее сообщалось, что «Барселона» расстанется Ракитичем, если сможет приобрести хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.

29-летний хорват перешёл в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. Сумма трансфера составила € 18 млн. В минувшем сезоне Ракитич сыграл в 32 матчах Примеры, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.