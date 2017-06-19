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19 июня 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ракитич может перейти в «Баварию»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может пополнить ряды мюнхенской «Баварии», сообщает интернет-издание Sport1.

Полузащитник Барселоны Иван <span class=error>Ракитич</span> может пополнить ряды мюнхенской Баварии сообщает <nobr>интернет-издание</nobr> Sport1. Увеличить
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Согласно информации источника, футболист сборной Хорватии опасается, что из-за высокой конкуренции в испанском гранде у него не будет соответствующей игровой практики.

Ранее сообщалось, что «Барселона» расстанется Ракитичем, если сможет приобрести хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.

29-летний хорват перешёл в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. Сумма трансфера составила € 18 млн. В минувшем сезоне Ракитич сыграл в 32 матчах Примеры, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.

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