Ракитич может перейти в «Баварию»
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может пополнить ряды мюнхенской «Баварии», сообщает
интернет-издание Sport1.
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Согласно информации источника, футболист сборной Хорватии опасается, что
Ранее сообщалось, что «Барселона» расстанется Ракитичем, если сможет приобрести хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.
29-летний хорват перешёл в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. Сумма трансфера составила € 18 млн. В минувшем сезоне Ракитич сыграл в 32 матчах Примеры, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.
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