Взрыв Мино. Агент, который уводит Доннарумму из «Милана»

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Менеджеры «Милана» Массимо Мирабелли и Марко Фассоне, желая избежать спекуляций, дали пресс-конференцию, на которой открыто рассказали прессе, что произошло. Переговоров, по сути, не было. «Милан» сделал предложение: 25 млн евро чистыми за пять лет и капитанская повязка — представитель футболиста ответил «нет». Всё.

Ладно, не всё. Ещё президент «Милана» Ли Йонхонг на эмоциях сказал, что «Доннарумма просидит на трибунах следующий сезон». И большинство болельщиков его поддерживает. Такого скандала не случалось давно. Всё это тем неожиданнее, что всего неделю назад Джиджо высказался предельно ясно: «Все знают, что я хочу остаться в “Милане”. Все участники переговоров знают об этом». С тех пор он не сказал ничего — только отказался продлевать контракт, причём сумма в размере 25 млн намекает, что отказался не из-за денег. Что случилось?

Случился Мино Райола.

Новости, в которых фигурирует его фамилия, популярнее многих новостей об известных футболистах. Не раз его клиенты меняли клуб со скандалом и даже не раз становились объектом ненависти собственных болельщиков. Пожалуй, пора рассказать о нём немного подробностей: об игроках и принципах работы.

Первые трансферы

Райола начал карьеру с поста спортивного директора голландского клуба «Харлем» из городка с тем же названием. Как это получилось? Просто Харлем — действительно маленький город. Райола днём тренировался в местной команде, а вечерами работал у отца в ресторане — и в тот же ресторан приходил ужинать президент клуба, где Мино играл в футбол. Как-то 18-летний итальянец убедил его, что он может справиться с этой работой.

Павел Недвед

Сначала Райола работал с голландскими клубами: налаживал маршрут в Италию. Прошёл путь от малоизвестного Марсиано Винкса («Аякс» — «Дженоа») до Денниса Бергкампа («Аякс» — «Интер»). Первым супертрансфером Райолы стал переход Недведа из «Лацио» в «Ювентус». Итальянец помогал Недведу в переговорах с 1996 года и в своё время организовал ему работу в «Лацио» вместо «ПСВ», а через пять лет Павел стал целью номер один для лучших клубов мира. Победил «Ювентус», заплативший за чеха 42 млн евро. Представьте, сколько это было в 2001 году.

Златан Ибрагимович

Они нашли друг друга, наверное, это было неизбежно. Уход Златана из «Аякса» превратился в мыльную оперу, к которой в Голландии не были готовы. Досталось и «Ювентусу»: Златан вспоминал, как Мино вёл переговоры со всемогущим Лучано Моджи. Директора туринцев побаивались, некоторые подозревали его в связях с мафией… Но Райола сел за стол Лучано, закинул ноги на его письменный стол, закурил сигару — и так дождался владельца офиса. В автобиографии Ибра пишет и о переговорах с «Интером»: они с Мино быстро поняли, что молодой техдир миланцев Марко Бранка нервничает и ему можно ставить любые условия по зарплате. «Это было просто».

Качество, а не количество

Райола редко связывался с игроками с неочевидными перспективами. Его компания ведёт дела менее чем 50 футболистов (по Transfermarkt). Это много? Смотря с чем сравнивать. Например, у компаний Джонатана Барнетта и Жорже Мендеша число клиентов временами переваливает за сотню, не считая частичных прав, которые разрешены в Португалии и не учитываются УЕФА. При этом список Райола — мечта подростка: помимо Златана и Доннаруммы там Ромелу Лукаку, Блез Матюиди, Генрих Мхитарян, Серхио Ромеро, Максвелл — игроки любых позиций и с громким именем.

Алекс Фергюсон: «Ты м**к!»

«Есть один агент, который мне просто не нравится. Я почувствовал недоверие к Мино Райоле с первой минуты». В автобиографии Алекс Фергюсон смягчает выражения. По словам Райолы, во время переговоров с Полем Погба Фергюсон перешёл на нецензурную лексику. «Сколько, по-твоему, он должен зарабатывать?!».

Так француз оказался в «Ювентусе». Напомним, в 2012 году «Ювентус» вовсе не казался идеальным местом для Погба. Но в итоге он заиграл. Чтобы выиграть пару скудетто и потом вернуться в Манчестер за 105 млн евро.

Расследование ФИФА

Эта сделка стала рекордной, но дело не только в этом. Помимо 105 млн евро в прессе в качестве суммы трансфера появились настойчивые слухи о 48 млн евро в качестве комиссионных агенту за переход. Как правило, таким слухам не стоит придавать значения. Но на этот раз ФИФА проводит расследование трансфера, это подтвердил представитель департамента трансферов организации.

Манера переговоров

Райола называет себя альтруистом, для которого важнее всего карьера клиента. Если судить со стороны, складывается следующее впечатление: он сделал себе имя и пробился на вершину агентского бизнеса, потому что постоянно нарушал негласные правила. Делал шоу, которое исключено, если советы даёт Жорже Мендеш или тем более кто-то другой. Пини Захави, или Киа Джарбчиан, или Джонатан Барнетт, или Константин Думитраску, или Хосе Отин — имён много, это сознательно. Признайтесь, сколько из них вы слышали? А ведь это люди, которые управляют карьерами сотен футболистов. Про Райолу слышала даже ваша бабушка (и, вероятно, она его не одобряет).

У него нет запретов. Когда-то Жозе Моуринью и Райола враждовали. «Да, я всякого наговорил», — признаёт Мино. Но это не помешало ему продать в «МЮ» троих игроков за одно лето. Когда-то после довольно скандального ухода Максвелла свободным агентом (он не продлил контракт) «Аякс» включил Райолу в чёрный список. Этот список состоял всего из одного пункта. Это не помешало агенту предложить клубу услуги Марио Балотелли. Мино ведёт себя бескомпромиссно.

Джоконда без работы

«Балотелли бесценен. Он стоит как Джоконда». Иногда Райола ошибается. Балотелли мало кому был нужен прошлым летом и оказался в «Ницце» за неимением других вариантов. 30 июня его контракт с клубом истекает, и пока «Ницца» его не продлила. Но Райола верен себе и поднимает ставки: «Следующий сезон он проведёт в «Боруссии», — это последнее, что на данный момент говорил агент футболиста о его будущем. Серьёзное заявление. Это ещё один принцип — идти до конца, даже когда все ждут, что он сменит риторику.

Очевидно, что Райола уже не станет менять стиль. Это возвращает нас к истории с Доннаруммой: кажется, нетрудно догадаться, что нас ждёт.