Кисслинг сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона-2017/18

Об этом 33-летний футболист сообщил главному тренеру Хайко Херрлиху. Ранее специалист выразил надежду, что форвард останется в команде хотя бы на сезон.

«Я уже говорил с новым тренером, и это была конструктивная, хорошая беседа. Херрлих не только понимает футбол, он был футболистом и жил в игре. Я проведу свой последний сезон», — приводит слова Кисслинга пресс-служба «Байера».

Штефан Кисслинг играет в «Байере» с 2006 года.