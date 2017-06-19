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19 июня 2017, 9:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кисслинг сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона-2017/18

Нападающий леверкузенского «Байера» Штефан Кисслинг завершит карьеру по окончании сезона-2017/18.

Об этом 33-летний футболист сообщил главному тренеру Хайко Херрлиху. Ранее специалист выразил надежду, что форвард останется в команде хотя бы на сезон.

«Я уже говорил с новым тренером, и это была конструктивная, хорошая беседа. Херрлих не только понимает футбол, он был футболистом и жил в игре. Я проведу свой последний сезон», — приводит слова Кисслинга пресс-служба «Байера».

Штефан Кисслинг играет в «Байере» с 2006 года.

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