«Атлетико» предложит «Челси» за Косту € 30 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, в ближайшие дни испанцы предложат за футболиста €30 млн. В мадридском клубе верят, что такую трансферную операцию можно будет осуществить.

Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года. «Атлетико», в свою очередь, уже давно вынашивает идею вернуть в свои ряды игрока, который защищал цвета испанского клуба с 2010 по 2014 год.