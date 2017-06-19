«Атлетико» предложит «Челси» за Косту € 30 млн
Мадридский «Атлетико» продолжает прилагать усилия к приобретению нападающего лондонского «Челси» Диего Косты, сообщает Mirror.
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По информации источника, в ближайшие дни испанцы предложат за футболиста €30 млн. В мадридском клубе верят, что такую трансферную операцию можно будет осуществить.
Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года. «Атлетико», в свою очередь, уже давно вынашивает идею вернуть в свои ряды игрока, который защищал цвета испанского клуба с 2010 по 2014 год.
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