Фабиньо близок к переходу в ПСЖ
Полузащитник «Монако» Фабиньо весьма близок к переходу в «ПСЖ», утверждает Le10sport.
По данным источника, 23-летний бразилец может стать игроком парижского клуба в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что в услугах Фабиньо заинтересован главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Также появилась информация, что возможность приобретения Фабиньо рассматривает «Манчестер Юнайтед».
По итогам последнего сезона Фабиньо принял участие в 37 матчах чемпионата Франции, отметившись 9 голами и 1 результативной передачей.
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