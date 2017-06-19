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19 июня 2017, 8:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фабиньо близок к переходу в ПСЖ

Полузащитник «Монако» Фабиньо весьма близок к переходу в «ПСЖ», утверждает Le10sport.

По данным источника, 23-летний бразилец может стать игроком парижского клуба в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в услугах Фабиньо заинтересован главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Также появилась информация, что возможность приобретения Фабиньо рассматривает «Манчестер Юнайтед».

По итогам последнего сезона Фабиньо принял участие в 37 матчах чемпионата Франции, отметившись 9 голами и 1 результативной передачей.

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