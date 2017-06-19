«Монако» интересуется футболистом «Ювентуса» Бенатиа

По информации источника, 30-летний футболист может стать игроком монегасков, если те предложат туринцам больше €17 млн, которые те потратили на приобретение марокканца из «Баварии».

Бенатиа летом 2016 года был арендован «Ювентусом» у «Баварии» за €3 млн. Соглашение включало в себя возможность выкупа за €17 млн, которой туринцы и воспользовались.

В минувшем сезоне Бенатиа провел 15 матчей в Серии А и забил один гол.