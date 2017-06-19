«Абрамович тут ни при чём». Кто устроил Слуцкого в «Халл»
С помощью Шандора Варги разбираемся, как Слуцкий стал российским первопроходцем в Англии и возможен ли переход в «Халл» Головина.
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Видимо, что-то случилось...
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Многим в России за выбором «Халла» в пользу Слуцкого почудилась незримая рука могущественного Абрамовича. С
— Давайте сразу расставим точки над i, Шандор: какова была ваша роль при трудоустройстве Слуцкого в Англии?
— Самая непосредственная. Я его пригласил в нашу компанию Base Soccer, познакомил с партнёрами. Импровизированным экзаменом на знание английской грамматики Леонид очаровал всех сотрудников. Никто из них его не сдал, но взаимная симпатия возникла сразу, и Слуцкий дал агентству добро на представление своих интересов. Теперь он наш клиент.
— Но переговоры с «Халлом» не всем же агентством вели?
— Нет, конечно. В компанию входит более 40 сотрудников. Непосредственно с «Халлом» контактировал мой коллега, египтянин Кристиан Эмиле, близкий к семье Ассема Аллама, хозяина клуба — он тоже из Египта. В итоге, считаю, мы проделали хорошую работу. Результат налицо — первый русский специалист на родине футбола. Историческое событие, как ни крути.
— Как давно знакомы со Слуцким?
— С тех пор как он делал первые шаги в большом футболе. Один мой клиент, тренер Блохин, «Москву» в конце 2008 года покинул, но два других — Петя Быстров и Бранислав Крунич — продолжали за неё играть. Я приезжал на сборы «Москвы» в Эмираты и Испанию, мы тепло общались с Леонидом. Моей
— На первых порах он предпринимал самостоятельные попытки «зайти» на британский рынок?
— Да. При первой встрече в Лондоне Леонид пожаловался: «Как тут всё туманно, что в прямом, что в переносном смысле. Я выхожу с переговоров, не получив вразумительного ответа — ни да, ни нет, ни может быть». Я пообещал развеять этот туман, заверив, что отныне ему будет сопутствовать только солнечная, ясная погода.
— В какие двери он стучался?
— До заключения контракта с нашей компанией Леонид встречался с представителями многих клубов, в том числе «Уотфорда», но конкретики нигде не добился.
— Леонид Викторович выдвигал пожелания относительно места, условий работы?
— Его любимым словом в Англии стало слово dream. Ради осуществления своей мечты — испытать себя в британском футболе — он готов был на многое. Ни финансовые условия, ни уровень клуба, по большому счёту, значения не имели. Единственное, на чём Леонид настаивал, это на личной встрече с потенциальным работодателем. Ему важно было выяснить, есть ли у команды перспективы роста, шансы на успех. А где начинать — в
— И вы ему такое собеседование организовали?
— Именно. Я, правда, на первой встрече Леонида с управляющим «Халла» не присутствовал — был в Будапеште с Никитой Палычем Симоняном, на матче Венгрия — Россия. У меня на родине его тепло принимали — на уровне
— Почему
— Вариантов оставалось немного. «Уотфорд» чёткого ответа Леониду не дал, а нам сообщил: у них другие планы. К настоящему времени только «Сандерленд» продолжает поиски тренера. Остальные определились.
— Не сталкивались с настороженностью по отношению к российскому специалисту?
Я сказал партнёру: главное — добейся встречи, а дальше всё зависит от того, сработает взаимосимпатия или нет.
— Слухи о протекции со стороны Абрамовича Слуцкому — это…
— Неправда. Роман Аркадьевич тепло относится к Леониду и много ему помогает, но к этому конкретному делу он отношения не имел. Абсолютно.
— Правда, что Слуцкий прилично проиграл в зарплате ради нового вызова?
— Сущая.
— Считаете, что команда, только что покинувшая АПЛ, — подходящий вариант для старта западного этапа карьеры Слуцкого?
— Это лучше, чем боротьтся за выживание. Всегда приятнее участвовать в подъёме, а не наоборот. А «Халл» ставит цели вернуться в элиту — и закрепиться на хороших позициях. Во время представления Леонида команде, сотрудникам я много общался с президентом клуба. Он поинтересовался, возможно ли пригласить в Англию
— Сменой тренера «Халл» этим летом не ограничится?
— Понятно, что все игроки хотели бы остаться в
— Шансы есть?
— Думаю, есть. Расскажу трогательный эпизод, характеризующий личностные качества человека. За ужином накануне презентации в «Халле» Леонид вспомнил о дне рождения одного из игроков. Позвонил, поздравил. Тот был в шоке! Приятном, естественно.
— Прошла информация, якобы Думбия мог оказаться в «Халл Сити». Враньё?
— Когда классный тренер получает новую работу, знакомые игроки могут пойти за ним в такой клуб, в сторону которого раньше не посмотрели бы. Не исключаю появления в «Халле»
— В том числе российских?
— Почему нет?
— Головин?
— Может быть….
— Арсен Венгер не наводил у вас справок о нём?
— Наводил. Несколько раз звонил по этому поводу. В частности, после контрольной игры россиян в Венгрии. Я поделился мнением об игроке. Арсен попросил ещё поспрашивать о нём у Черчесова и Гончаренко. В свою очередь я посоветовал Венгеру переговорить на этот счёт со Слуцким. Кому как не ему, наблюдавшему за игроком с 16 лет, знать сильные и слабые стороны Головина? В субботу скаут «Арсенала» следил за Александром на матче Россия — Новая Зеландия и посмотрит ещё несколько игр. Возможно, одну из них Арсен посетит лично, чтобы вживую понаблюдать за игроком.
— «Арсенал» приобретает Головина и одалживает «Халлу» — фантастический сценарий?
— Немножко фантастический.
История того же Фабрегаса, дебютировавшего в «Арсенале» в 17 лет, — ярчайшая иллюстрация на эту тему. Вместе с тем англичане любят повторять: «Никогда не говори никогда». Поэтому полностью исключать такое развитие событий тоже не стал бы.
— Перед Слуцким стоит конкретная задача — за год вернуть «Халл» в
— Конечно, конечно! Тут двух мнений быть не может.
— А если с первой попытки не получится?
— Это станет большим разочарованием — и для тренера, и для клуба.
— Как англичане встретили чужака из России?
— С естественной настороженностью. Но я видел лицо репортёра Sky sports после интервью со Слуцким. Леонид настолько обстоятельно и доброжелательно, на английском ответил на все каверзные вопросы — про Абрамовича, Путина и агрессивных русских фанатов, — что просто покорил корреспондента. «Впервые в жизни интервьюировал такого симпатичного человека», — изумлённо признался он. В свою очередь Леонид пригласил всех в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира. Уверен, оба турнира пройдут на высочайшем уровне — как Олимпийские игры 1980 и 2014 годов.
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