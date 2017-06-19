«Абрамович тут ни при чём». Кто устроил Слуцкого в «Халл»

Многим в России за выбором «Халла» в пользу Слуцкого почудилась незримая рука могущественного Абрамовича. С его-то весом в английском футболе и профессиональной симпатией к тренеру отчего не похлопотать за соотечественника — логично? Агент Варга развенчивает популярный миф, излагая реальную предысторию резонансного — по крайней мере в России — назначения.

— Давайте сразу расставим точки над i, Шандор: какова была ваша роль при трудоустройстве Слуцкого в Англии?

— Самая непосредственная. Я его пригласил в нашу компанию Base Soccer, познакомил с партнёрами. Импровизированным экзаменом на знание английской грамматики Леонид очаровал всех сотрудников. Никто из них его не сдал, но взаимная симпатия возникла сразу, и Слуцкий дал агентству добро на представление своих интересов. Теперь он наш клиент.



— Но переговоры с «Халлом» не всем же агентством вели?

— Нет, конечно. В компанию входит более 40 сотрудников. Непосредственно с «Халлом» контактировал мой коллега, египтянин Кристиан Эмиле, близкий к семье Ассема Аллама, хозяина клуба — он тоже из Египта. В итоге, считаю, мы проделали хорошую работу. Результат налицо — первый русский специалист на родине футбола. Историческое событие, как ни крути.

— Как давно знакомы со Слуцким?

— С тех пор как он делал первые шаги в большом футболе. Один мой клиент, тренер Блохин, «Москву» в конце 2008 года покинул, но два других — Петя Быстров и Бранислав Крунич — продолжали за неё играть. Я приезжал на сборы «Москвы» в Эмираты и Испанию, мы тепло общались с Леонидом. Моей жене-москвичке Слуцкий сразу понравился, а я всегда прислушиваюсь к мнению Ларисы (смеётся).



— На первых порах он предпринимал самостоятельные попытки «зайти» на британский рынок?

— Да. При первой встрече в Лондоне Леонид пожаловался: «Как тут всё туманно, что в прямом, что в переносном смысле. Я выхожу с переговоров, не получив вразумительного ответа — ни да, ни нет, ни может быть». Я пообещал развеять этот туман, заверив, что отныне ему будет сопутствовать только солнечная, ясная погода.

— В какие двери он стучался?

— До заключения контракта с нашей компанией Леонид встречался с представителями многих клубов, в том числе «Уотфорда», но конкретики нигде не добился.



— Леонид Викторович выдвигал пожелания относительно места, условий работы?

— Его любимым словом в Англии стало слово dream. Ради осуществления своей мечты — испытать себя в британском футболе — он готов был на многое. Ни финансовые условия, ни уровень клуба, по большому счёту, значения не имели. Единственное, на чём Леонид настаивал, это на личной встрече с потенциальным работодателем. Ему важно было выяснить, есть ли у команды перспективы роста, шансы на успех. А где начинать — в Премьер-Лиге или Чемпионшипе — непринципиально.

— И вы ему такое собеседование организовали?

— Именно. Я, правда, на первой встрече Леонида с управляющим «Халла» не присутствовал — был в Будапеште с Никитой Палычем Симоняном, на матче Венгрия — Россия. У меня на родине его тепло принимали — на уровне премьер-министра и президента федерации футбола, богатейшего человека страны. Мы возложили цветы на могилу Ференца Пушкаша, посетили академию его имени. В это время в Англии мой партнёр знакомил Слуцкого с Эхабом Алламом, старшим сыном хозяина и фактически руководителем «Халла». По итогам первого раунда переговоров обе стороны прониклись взаимной симпатией, и спустя пять дней всё было решено.



— Почему всё-таки выбор пал на «Халл»?

— Вариантов оставалось немного. «Уотфорд» чёткого ответа Леониду не дал, а нам сообщил: у них другие планы. К настоящему времени только «Сандерленд» продолжает поиски тренера. Остальные определились.

— Не сталкивались с настороженностью по отношению к российскому специалисту?

Цитата — Англия сама по себе очень консервативная страна. Целенаправленно приглашать тренера из России никто здесь не станет. Свою роль сыграли личные связи.

Я сказал партнёру: главное — добейся встречи, а дальше всё зависит от того, сработает взаимосимпатия или нет.



— Слухи о протекции со стороны Абрамовича Слуцкому — это…

— Неправда. Роман Аркадьевич тепло относится к Леониду и много ему помогает, но к этому конкретному делу он отношения не имел. Абсолютно.

— Правда, что Слуцкий прилично проиграл в зарплате ради нового вызова?

— Сущая.



— Считаете, что команда, только что покинувшая АПЛ, — подходящий вариант для старта западного этапа карьеры Слуцкого?

— Это лучше, чем боротьтся за выживание. Всегда приятнее участвовать в подъёме, а не наоборот. А «Халл» ставит цели вернуться в элиту — и закрепиться на хороших позициях. Во время представления Леонида команде, сотрудникам я много общался с президентом клуба. Он поинтересовался, возможно ли пригласить в Англию какую-нибудь российскую команду. Я пообещал ему такой матч устроить, но оговорился: «С иностранными соперниками логичнее играть в еврокубках». Он на меня взглянул с любопытством, призадумался. Чувствую, у Аллама появился аппетит….

— Сменой тренера «Халл» этим летом не ограничится?

— Понятно, что все игроки хотели бы остаться в Премьер-лиге, и у некоторых в контрактах прописаны условия досрочного расторжения. Ситуация сложная. Леонид с сотрудниками работают над тем, чтобы предотвратить массовый уход футболистов.



— Шансы есть?

— Думаю, есть. Расскажу трогательный эпизод, характеризующий личностные качества человека. За ужином накануне презентации в «Халле» Леонид вспомнил о дне рождения одного из игроков. Позвонил, поздравил. Тот был в шоке! Приятном, естественно.

— Прошла информация, якобы Думбия мог оказаться в «Халл Сити». Враньё?

— Когда классный тренер получает новую работу, знакомые игроки могут пойти за ним в такой клуб, в сторону которого раньше не посмотрели бы. Не исключаю появления в «Халле» кого-то из бывших подопечных Леонида.



— В том числе российских?

— Почему нет?



— Головин?

— Может быть….

— Арсен Венгер не наводил у вас справок о нём?

— Наводил. Несколько раз звонил по этому поводу. В частности, после контрольной игры россиян в Венгрии. Я поделился мнением об игроке. Арсен попросил ещё поспрашивать о нём у Черчесова и Гончаренко. В свою очередь я посоветовал Венгеру переговорить на этот счёт со Слуцким. Кому как не ему, наблюдавшему за игроком с 16 лет, знать сильные и слабые стороны Головина? В субботу скаут «Арсенала» следил за Александром на матче Россия — Новая Зеландия и посмотрит ещё несколько игр. Возможно, одну из них Арсен посетит лично, чтобы вживую понаблюдать за игроком.



— «Арсенал» приобретает Головина и одалживает «Халлу» — фантастический сценарий?

— Немножко фантастический.

Цитата Если Арсен кого-то берёт, то берёт для себя, а не для того, чтобы просто перехватить игрока у конкурента и сразу сдать в аренду.

История того же Фабрегаса, дебютировавшего в «Арсенале» в 17 лет, — ярчайшая иллюстрация на эту тему. Вместе с тем англичане любят повторять: «Никогда не говори никогда». Поэтому полностью исключать такое развитие событий тоже не стал бы.