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19 июня 2017, 8:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Подавляющее большинство болельщиков «Реала» не понимают Роналду

Испанская газета AS провела опрос среди поклонников мадридского «Реала», чтобы выяснить их мнение о последних событиях, связанных с нападающим «Королевского клуба» Криштиану Роналду.

Испанская газета AS провела опрос среди поклонников мадридского Реала чтобы выяснить их мнение о последних событиях связанных с нападающим Королевского клуба <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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Последний на днях сказал, что принял твёрдое решение покинуть испанский гранд, о чём сообщил и его президенту Флорентино Пересу.

Любители футбола должны были ответить на вопрос, насколько им понятно поведение Роналду. По результатам опроса выяснилось, что 81% респондентов не понимают поведения игрока.

Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан звонил португальскому футболисту, стараясь убедить его пересмотреть свою позицию.

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