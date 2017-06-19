Подавляющее большинство болельщиков «Реала» не понимают Роналду

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Последний на днях сказал, что принял твёрдое решение покинуть испанский гранд, о чём сообщил и его президенту Флорентино Пересу.

Любители футбола должны были ответить на вопрос, насколько им понятно поведение Роналду. По результатам опроса выяснилось, что 81% респондентов не понимают поведения игрока.

Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан звонил португальскому футболисту, стараясь убедить его пересмотреть свою позицию.