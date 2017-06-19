Компромиссу тут не место

Центральный поединок 16 тура был сыгран в субботу в Алматы: «Кайрат» — «Тобол». Надо сказать, что рандеву команд, не без оснований претендующих на награды продолжающегося чемпионата страны, получилось достаточно любопытным. Первый тайм кайратовцы вряд ли могут занести себе в актив — оборона «Тобола» со своими непосредственными обязанностями справлялась вполне грамотно, а будь гости порасторопнее впереди, на перерыв они могли бы уйти при счете в свою пользу. Но после возобновления игры «Кайрат» прибавил в скоростях, и это принесло свои плоды. В целом, хозяева победили по праву. А гостям остается лишь сетовать на то, что не смогли ухватить в нужный момент за хвост пресловутую птицу удачи.



Как это сделал, например, вырвавший минимальную победу в Кызылорде «Ордабасы». Один из вариантов «южного дерби» завершился в пользу шымкентцев. Хозяева уступать были вовсе не намерены и атаковали ворота приезжей дружины настойчиво. Гости, впрочем, при первой же возможности и сами стремились создать угрозу владениям Александра Григоренко. Все решил в итоге момент, когда после подачи с углового аргентинец Пабло Фонтанельо изловчился пробить головой, после чего мяч, полетевший по сложной траектории, угодил в цель. Центральный защитник южан явно выделяется в их составе и надежной игрой у своих ворот, и результативными действиями при атаке чужих. До финального свистка изменения в счете зафиксированы не были.



Сумели выиграть на своем поле у «Атырау» карагандинцы. Забив по мячу в самом начале встречи и в самом ее конце, горняки не позволили нефтяникам ни разу поразить собственные ворота. Изменилось ли что-то в игре «Шахтера» за последнее время? Показалось, что она стала более прагматичной, что ли. И, возможно, именно этого и не хватало раньше команде, ведущей борьбу за сохранение прописки в КПЛ. Репетиция перед полуфинальным кубковым поединком в Атырау завершилась не в пользу подопечных Сергея Павлова.



Дважды уступая в счете по ходу матча, сумели все же привезти домой три очка из Актобе футболисты «Астаны». Хозяева бились отчаянно, но все же соперник явно превосходил их классом. Если после первого тайма актюбинцы даже вели 2:1, то во второй половине встречи на поле безраздельно властвовали футболисты чемпиона страны трех последних лет. Что вылилось в три забитых ими мяча и в уверенную победу гостей.



Смогли взять верх в столице над «Акжайыком» игроки «Окжетпеса». Еще до перерыва номинальные хозяева поля дважды сумели претворить в забитые мячи розыгрыши стандартных положений и в дальнейшем сохранили преимущество в счете до финального свистка. Сделать это было не так и просто, учитывая, что еще до истечения часа игрового времени уральцы один мяч отыграли, а в концовке поединка кокшетауцы после удаления своего футболиста остались в численном меньшинстве. Однако синегорцы, что называется, дотерпели.



Интересным получилось противостояние «Тараза» и «Иртыша» на поле первой команды. Хозяева старались искать счастья у чужих ворот. Активен был впереди у них опытный Жан-Эд Морис, но забивала в этом матче молодежь. Сначала мяч в сетку ворот Давида Лория отправил 19-летний Бактиер Зайнутдинов, примерно десятью минутами позже этот трюк повторил 17-летний Еркебулан Сейдахмет. В дальнейшем счет матча мог измениться как в одну сторону, так и в другую, однако больше забитых мячей собравшиеся на трибунах зрители не увидели.



Стоит отметить, что после таразского поединка трио лидеров КПЛ ушло в отрыв: теперь иртышане отстают от идущего третьим «Ордабасы» на 7 очков. Что, на самом деле, не так уж и мало…



Вот такой получился тур. Бескомпромиссный — и беспощадный к проигравшим.