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19 июня 2017, 8:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш пожертвует €100 тысяч пострадавшим при пожаре в Португалии

ТАСС, 19 июня. Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», пожертвует €100 тысяч пострадавшим от лесных пожаров в Португалии. Об этом специалист написал на своей официальной странице в Instagram.

По меньшей мере 61 человек погиб в результате одного из крупнейших за последние годы лесных пожаров в Португалии. Увеличить
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«Благодарен всем, кто поддержал семьи жертв трагедии. Завтра будет передано 100 тысяч евро для помощи им», — написал португальский тренер.

Виллаш-Боаш работал на посту главного тренера «Зенита» с марта 2014 года по май 2016-го. Во главе с португальцем петербуржцы стали чемпионами России в сезоне-2014/15, а также выиграли Суперкубок страны. В ноябре 2016 года Виллаш- Боаш возглавил китайский «Шанхай СИПГ».

По меньшей мере 61 человек погиб в результате одного из крупнейших за последние годы лесных пожаров в Португалии. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться. Пожар начался днем в субботу в центральной части Португалии в округе Лейрия. Больше всего стихия затронула населенный пункт Педроган-Гранди в 200 км от Лиссабона.

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