Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш пожертвует €100 тысяч пострадавшим при пожаре в Португалии
ТАСС, 19 июня. Португальский тренер Андре
Виллаш-Боаш, возглавлявший санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», пожертвует €100 тысяч пострадавшим от лесных пожаров в Португалии. Об этом специалист написал на своей официальной странице в Instagram.
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Видимо, что-то случилось...
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«Благодарен всем, кто поддержал семьи жертв трагедии. Завтра будет передано 100 тысяч евро для помощи им», — написал португальский тренер.
По меньшей мере 61 человек погиб в результате одного из крупнейших за последние годы лесных пожаров в Португалии. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться. Пожар начался днем в субботу в центральной части Португалии в округе Лейрия. Больше всего стихия затронула населенный пункт
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