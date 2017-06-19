Marca: Президент «Реала» Флорентино Перес останется во главе клуба до 2021 года

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Срок подачи заявок истек, кандидатов на эту должность не нашлось, поэтому 70-летний функционер продолжит руководить мадридским клубом на безальтернативной основе.

Перес стал президентом «королевского» клуба в 2000 году, через 4 года был переизбран, но уже в феврале 2006 после неудачного выступления команды в Лиге чемпионов подал в отставку. 1 июня 2009 года Перес вновь стал президентом «Реала», но уже без выборов, поскольку все претенденты сняли свои кандидатуры.