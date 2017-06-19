Действия Оскара привели к массовой драке в матче китайской Суперлиги
В матче 13-го тура китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай СИПГ» (1:1) на поле произошла массовая драка.
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В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния мячом угодил в игрока команды соперника. Мяч вновь оказался у
В результате стычки с поля были удалены двое футболистов — Ли Тисян («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуань («Шанхай СИПГ»).
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