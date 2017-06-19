Действия Оскара привели к массовой драке в матче китайской Суперлиги

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В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния мячом угодил в игрока команды соперника. Мяч вновь оказался у экс-футболиста «Челси», и он попал им ещё по одному игроку «Гуанчжоу Фули». На поле сразу же вспыхнула драка, в которой участвовали представители обеих команд.

В результате стычки с поля были удалены двое футболистов — Ли Тисян («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуань («Шанхай СИПГ»).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">And now former Chelsea man Oscar finding out that you don't boot the ball at players in the Chinese Super League...twice. <a href="https://t.co/xQyTVpniWL">pic.twitter.com/xQyTVpniWL</a></p>— Alasdair Gold (@AlasdairGold) <a href="https://twitter.com/AlasdairGold/status/876418899818033152">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>