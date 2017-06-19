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19 июня 2017, 1:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Действия Оскара привели к массовой драке в матче китайской Суперлиги

В матче 13-го тура китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай СИПГ» (1:1) на поле произошла массовая драка.

В матче 13-го тура китайской <span class=error>Суперлиги</span> Гуанчжоу <span class=error>Фули</span> — Шанхай <span class=error>СИПГ</span> (1:1) на поле произошла массовая драка. Увеличить
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В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния мячом угодил в игрока команды соперника. Мяч вновь оказался у экс-футболиста «Челси», и он попал им ещё по одному игроку «Гуанчжоу Фули». На поле сразу же вспыхнула драка, в которой участвовали представители обеих команд.

В результате стычки с поля были удалены двое футболистов — Ли Тисян («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуань («Шанхай СИПГ»).
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