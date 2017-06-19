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19 июня 2017, 1:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тенерифе» обыграл «Кадис» и вышел в финал плей-офф за место в Примере

В ответном матче полуфинала плей-офф испанской Сегунды «Тенерифе» обыграл «Кадис» со счётом 1:0.

В ответном матче полуфинала <nobr>плей-офф</nobr> испанской <span class=error>Сегунды</span> Тенерифе обыграл <span class=error>Кадис</span> со счётом 1:0. Увеличить
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Единственный гол на 34-й минуте записал на свой счёт Гаку Сибасаки.

В первой встрече «Кадис» обыграл «Тенерифе» со счётом 1:0. Таким образом, в этой встрече было назначено дополнительное время, по итогам которого команды голов не забили. По правилам плей-офф Сегунды, в таком случае вместо серии пенальти победа в противостоянии присуждается команде, которая заняла более высокое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Тенерифе» финишировал на четвёртом месте, а «Кадис» — на пятой строчке.
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