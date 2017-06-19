«Тенерифе» обыграл «Кадис» и вышел в финал плей-офф за место в Примере
В ответном матче полуфинала
плей-офф испанской Сегунды «Тенерифе» обыграл «Кадис» со счётом 1:0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Единственный гол на 34-й минуте записал на свой счёт Гаку Сибасаки.
В первой встрече «Кадис» обыграл «Тенерифе» со счётом 1:0. Таким образом, в этой встрече было назначено дополнительное время, по итогам которого команды голов не забили. По правилам
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter