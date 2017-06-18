Мората склоняется к переходу в «Челси»
Нападающий «Реала» Альваро Мората может перейти в «Челси», утверждает The Mirror.
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Ранее сообщалось, что форвард уже договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед».
Согласно источнику, футболист хочет вновь поработать с главным тренером лондонцев Антонио Конте, под руководством которого он выступал за «Ювентус». По ходу минувшего сезона Мората также подтвердил, что летом 2016 года был близок к переходу в «Челси».
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